美俄核武限制走入歷史 中國表態現階段不參與核談判

美國與俄羅斯現存的核武條約在今天(5日)到期，引發全球掀起軍備競賽的隱憂。中國當局表示，對這一條約的終止感到遺憾，但現階段不會參與核武裁減談判。

綜合法新社與路透社報導，美俄之間的「新戰略武器裁減條約」(New START)今天到期，美國曾表示，任何新的核協議都必須納入中國，但國際社會迄今未能說服北京加入新一輪談判。根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute)2023年報告，中國是世界第三大核武國。

中國外交部發言人林劍今天在記者會上表示：「中方一貫主張，推進核裁軍必須遵循維護全球戰略穩定和各國安全不售減損的原則，中國的核力量與美俄完全不在一個量級，現階段不會參加核裁軍談判。」

林劍指出，新戰略武器裁減條約對維護全球戰略穩定具有重要意義，中方對條約到期失效表示遺憾，並呼籲美國應積極回應俄羅斯的提議，早日恢復與俄戰略穩定對話。

在此之前，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)曾向川普建議，要求將條約延長一年，但未獲川普正式回應。

報導指出，中國的核武庫正快速擴張，估計擁有550座戰略核彈發射裝置，但仍遠低於核武條約對俄美兩國分別設定的800座上限。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)稱該條約的終止是「國際和平安全的嚴峻時刻」，敦促華盛頓和莫斯科盡快回到談判桌。白宮本週稍早表示，川普總統將決定未來核武軍控的方向，並會「按自己的時間表做出說明」。(編輯：許嘉芫)