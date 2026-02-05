美俄核武「紅線」消失！教宗呼籲克制避免世界恐慌 盧比歐：新協議須納入中國

美國與俄羅斯之間限制核子武器數量的法律機制5日正式屆滿失效。示意圖（翻譯自維基百科）

維持數十年的國際核子軍備控管架構，迎來了歷史性終結。隨著美國與俄羅斯之間最後1項限制核子武器數量的法律機制《新削減戰略武器條約》今（5日）正式屆滿失效，這標誌著全球最大的兩個核武庫自冷戰高峰以來，首次處於完全沒有法律上限與透明化查核的狀態。這項條約終止，不僅移除雙方部署核彈頭與運載工具的紅線，更為外界長期擔憂的、不受限制的中美俄核武競賽揭開序幕。

針對條約的失效，美國國務卿盧比歐4日強調，任何僅限於美俄之間的協議已不再符合當前的戰略現實，因為這等於是讓美國在面對中國迅速擴張的核武庫時，雙手被綁在背後。他明確指出，如果新條約無法將北京納入軍備控管框架，美國寧可讓舊有的限制失效，以確保有足夠的靈活性來應對印太地區日益增長的威脅。盧比歐的這番話也印證了川普政府目前的邏輯：不再追求過時的雙邊框架，而是要透過實力對抗來重塑全新的大國平衡。

在此關鍵轉折點，國際社會的調停努力顯得極為緊迫。教宗良十四世同樣在4日、條約失效前夕發表了公開呼籲，強調目前的全球局勢極度危險，絕不應在未確保有效延續的情況下放棄這項協議，要求美俄雙方克制，避免讓世界重新陷入核武恐懼的邏輯中。

儘管俄羅斯總統普丁曾表態，只要華盛頓願意跟進，他準備將現有上限自願延長1年以爭取談判緩衝，但川普政府對於普丁的提議保持高度警戒。美方認為，俄方在烏克蘭戰場展現出的軍事侵略性，已讓條約基礎蕩然無存。

目前的僵局不僅源於條約本身的失效，更受到雙方新型戰略武器發展的推波助瀾。俄羅斯近年來積極部署核動力巡弋飛彈「海燕」以及無人潛航器「波賽頓」，並在戰場上實際動用了新型中程彈道飛彈「榛果」，展示其穿透現代防禦系統的能力。

與此同時，川普政府力推「金盾」飛彈防禦系統，被莫斯科視為破壞戰略均勢的挑釁舉動。俄方對此發出警告，若美國持續強化防禦盾牌，俄羅斯將被迫大量增加攻擊性核武數量，以確保能徹底壓制該系統，這使防禦與攻擊之間的平衡陷入了惡性循環。

軍事專家指出，未來世界將變得更加難以預測。在缺乏現場視查與數據通報機制情況下，美、俄、中三方很可能因為對彼此意圖的誤判，陷入為了展現「強韌與決心」而過度擴軍的陷阱。

