美俄核裁軍條約失效 恐重啟軍備競賽

美俄《新戰略武器裁減條約》（New START）5日到期前夕，聯合國秘書長古特瑞斯示警，一旦兩國核武限制解禁，國際和平與安全將面臨嚴峻挑戰，呼籲美俄續簽相關協議，降低核武競賽風險。美方則重申，新協議必須納入中共，方能因應當前全球核威脅情勢。

聯合國新聞稿指出，古特瑞斯強調美俄《新戰略武器裁減條約》在過去半世紀以來，「大幅提升所有人民安全」，如今相關努力即將「化為烏有」。由於烏俄戰爭仍持續進行，盼各方盡速重返談判桌，延續相關協議效力。

美國國務卿盧比歐4日重申川普政府立場，強調中共核武庫存正快速增加，任何新的限武條約若未將北京納入，將無法實現「真正的戰略平衡」。俄國外交部4日則宣稱，美俄「不再受該條約約束」，引發國際社會對軍備競賽危機的擔憂。

五角大廈去年12月報告指出，中共可能已在最新建成的3座發射井基地部署超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM）。

《新戰略武器裁減條約》於2010年簽署、2011年2月生效，為期10年；2021年雙方同意延長5年，於今年2月5日到期。協議規範美俄部署的戰略核彈頭不得超過1550枚，陸基洲際彈道飛彈、戰略轟炸機與彈道飛彈潛艦等「核武鐵三角」載具上限，則不得超過700件。

美俄New START到期，全球兩大核武國半世紀以來，首度處於約束力真空狀態。圖為俄「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈。（達志影像／路透社資料照片）