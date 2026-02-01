美俄烏三方會談推遲 關鍵分歧仍無解

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基2月1日對外界表示，原定當天開始的新一輪會談推遲倒2月4日、5日舉行，地點則依然是阿布扎比。“烏方有意取得切實成果，向真正的、有尊嚴的停戰邁進。”

此前，美國特使威特科夫(Steve Witkoff)和俄羅斯談判代表季米特裡耶夫(Kirill Dmitriev)舉行了會晤。威特科夫在會談後發帖稱，對話“具有建設性”，說明“俄羅斯正致力於實現烏克蘭的和平”。

威特科夫還披露，俄烏雙方目前已經在多個問題上取得了共識，但是這不包括核心分歧：俄羅斯要求烏軍徹底撤出仍控制的頓涅茨克部分地區，基輔方面則堅決反對放棄烏東領土。

俄羅斯方面之前已經宣布，應美國總統特朗普的建議，在2月1日前暫時停止攻擊烏克蘭的能源基礎設施。克裡姆林宮發言人稱，此舉是為三方談判打造良好氛圍。不過，烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍轉而攻擊烏克蘭的交通基礎設施，“俄羅斯人顯然想要切斷我們各個城市之間的聯系。”就在2月1日凌晨的空襲中，烏克蘭至少有2人身亡。

烏克蘭國防部2月1日對美國富翁馬斯克表示感謝，稱後者采取措施阻止俄羅斯無人機使用“星鏈”通訊設備已經取得了成效。

俄羅斯前總統、國家安全委員會副主席梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)則在2月1日接受路透社、塔斯社等媒體采訪時表示，歐洲國家企圖在烏克蘭戰場打敗俄羅斯，但是沒能取得成功，反而給自身造成了很大的經濟損失，“歐洲很讓我驚訝，因為他們正在自己埋葬自己的生存根基，這很棒。”

作者: 德正