美俄烏代表阿布達比展開和平談判 烏東領土歸屬將成關鍵

烏克蘭、俄羅斯及美國談判代表將於4日齊聚阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，進行第二輪的和平談判，尋求結束已持續四年的俄烏戰爭。據悉此次會談焦點會集中在烏克蘭東部領土的歸屬問題上，這被視為達成協議的主要障礙。

俄羅斯無人機頻頻對烏克蘭發動襲擊。（圖／美聯社）

自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，雙方已進行多輪外交協商，但均未能就終止這場二次世界大戰以來歐洲最致命衝突的條件達成共識。莫斯科方面堅持要求基輔必須從頓巴斯（Donbas）地區的大片領土撤軍，以作為任何協議的前提條件。

廣告 廣告

俄方立場明確，要求國際社會承認其在入侵期間佔領的土地歸屬俄羅斯。這項要求與基輔的立場形成鮮明對比，烏克蘭方面主張應沿現有前線凍結衝突，並拒絕單方面撤軍的提議。

東烏地區豐富的自然資源成為談判中的關鍵因素。頓巴斯地區擁有大量礦產和能源資源，使其在戰略和經濟上具有重要價值。俄羅斯要求烏克蘭從這些資源豐富的防禦城市撤軍，這不僅關乎領土控制，更涉及未來區域經濟發展的主導權。

此次阿布達比會談被視為打破僵局的重要機會，但分析人士普遍認為，雙方在領土問題上的根本分歧可能難以在短期內解決。烏克蘭堅持維持現狀的立場與俄羅斯要求正式承認佔領區的訴求之間存在巨大鴻溝。

值得注意的是，在和平談判即將舉行的同時，烏克蘭官方稱俄羅斯無人機再度襲擊第聶伯羅彼得羅夫斯克州，造成2人死亡。

延伸閱讀

情況不妙！赴美磋商未果 韓貿易代表：美擬正式宣布上調關稅

美軍擊落伊朗無人機 白宮稱會談如期舉行…川普：伊朗希望談判

金價多頭未死、泡沫將屆？市場多空分析一次看