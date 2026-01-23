美俄烏將舉行三方會談 在阿布達比討論停戰細節

2月24日將屆滿4年的俄烏戰爭，終於透出停戰曙光。結束了在瑞士達沃斯的世界經濟論壇會議後，川普特使魏科夫和女婿庫許納、以及葛倫鮑姆趕赴莫斯科，在深夜會見俄國總統蒲亭。

就在這場會談結束後，俄方證實，美俄烏3國官員23、24日兩日，將在阿布達比進行「安全會談」，這是2022年俄國入侵烏克蘭以來，3國代表首次的齊聚。

克里姆林宮外交政策幕僚烏沙科夫表示，「這場會談大約持續了4個小時，內容極為充實、具建設性。」

這場三方安全會談俄方的談判代表，是由參謀部情報總局局長、海軍上將科斯秋科夫領軍；美方則是魏科夫與庫許納等人；烏方名單則不明確。除了主要的安全會談以外，俄方還派出了投資特使，單獨與美方討論經濟議題。

不過同時間，蒲亭也透過烏沙科夫警告，如果領土問題無法依照他與川普去（2025）年8月，在安克拉治所同意的方案解決，那麼俄羅斯就會繼續在戰場上朝目標推進。

而稍早烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯與川普會面後，也對外表示，美國對烏克蘭提供安全保障的文件已經完成。

烏克蘭總統澤倫斯基指出，「我們已經完成了這份文件，這份文件必須由雙方、也就是由2位總統簽署。」

針對結束俄烏戰爭最關鍵、也是最難解的領土問題，澤倫斯基表示，或許能在三方會談中，整理出彼此不同的方案。但他也感概，1年來歐洲乃至於俄烏情勢，有如原地踏步。

澤倫斯基感嘆，「就在去（2025）年，同樣在達沃斯這裡，我以這句話結束演說：『歐洲需要知道如何保衛自己』。1年過去了，什麼都沒有改變。」

而由於俄羅斯的新一波攻擊，重創烏克蘭的能源系統，首都基輔許多民眾在寒冬中已失去暖氣、也無法煮飯吃，只能躲進志工提供的暖氣帳篷及臨時避難所，等待熱食分發。

烏克蘭基輔律師赫雷查諾娃無奈表示，「我們的大樓是用電暖氣，那裡極冷，只有5到7°C。我沒辦法帶著小孩過這種生活，電梯也停了，因為我懷孕，要走到10樓對我來說非常困難。」

動物收容所也同樣捉襟見肘，寒冷對小動物的殺傷力極大，也因此志工表示，在這裡收容的貓咪其實大部分都在生病。

而烏克蘭國營鐵路公司的燃煤發電「暖氣車廂」，此時也發揮了極大作用，這裡供應免費的茶、咖啡和餅乾，讓人們暫時歇息、充電，就好像一個城市維生系統，展現了戰爭之下極致的韌性。

