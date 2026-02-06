美俄烏會談剛結束 俄將領隔天在莫斯科遭槍擊

俄羅斯軍事情報局副局長亞歷西耶夫2月6日在莫斯科遭槍擊，圖為他2023年6月對軍人發表講話。美聯社資料照片



俄羅斯軍事情報局副局長亞歷西耶夫（Vladimir Alekseyev）6日在莫斯科遭槍擊受傷，先前已有多起俄軍將領遭暗殺事件，俄國皆歸咎於烏克蘭。

美聯社報導，俄羅斯調查委員會發言人彼得連科（Svetlana Petrenko）在聲明中表示，亞歷西耶夫中將在莫斯科西北部一棟公寓大樓遭身分不明的襲擊者連開數槍，已送醫治療。

彼得連科並未說明誰可能是幕後黑手。

64歲的亞歷西耶夫自2011年起擔任俄羅斯軍事情報局（GRU）第一副局長，曾因莫斯科對敘利亞軍事行動中的貢獻，獲頒「俄羅斯英雄」勳章。

俄國傭兵組織「華格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動兵變，占領南部城市頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的軍事總部時，亞歷西耶夫曾被拍到與普里格津交談。

槍擊案前一天，美俄烏三國代表剛結束為期兩天的阿布達比會談，俄國代表團由亞歷西耶夫的上司、軍情局局長柯斯特克夫（Igor Kostyukov）率領出席。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國總統普丁已得知這起槍擊案，他補充，執法機構必須在對烏克蘭衝突期間，加強對軍事高層官員的保護。

自從俄國近四年前揮軍入侵烏克蘭以來，莫斯科當局多次指責基輔當局在俄國境內暗殺軍官及公眾人物。烏克蘭承認部分事件，但尚未對亞歷西耶夫遭槍擊一事發表評論。

俄羅斯總參謀部戰役訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將，上月22日在莫斯科遭裝在座車底部的炸彈攻擊，傷重不治。薩爾瓦羅夫是一年餘以來遭暗殺的第3名俄軍將領。

去年4月，俄國武裝部隊總參謀部主要作戰部副部長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）在莫斯科市郊遭攻擊，同樣被裝在座車的炸彈炸死。一名曾居住於烏克蘭的俄羅斯男子承認犯案，並供稱受烏克蘭安全部門付費指使。

莫斯卡利克遇刺數日後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他收到烏克蘭對外情報局長關於「清除」俄羅斯頂尖軍事人物的報告，並稱「正義必然降臨」，儘管他並未點名莫斯卡利克。

2024年12月，俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將，在其公寓大樓外被藏在電動滑板車內的炸彈炸死，其助手也一同喪生。烏克蘭安全部門承認策畫該起攻擊。

