美俄烏會談隔日 俄情報總局要角遇襲送醫

2011年起，阿列克謝耶夫便是俄羅斯對外情報機構，以及中央軍事情報機構的二把手。曾在2022年，烏克蘭戰爭的馬立波圍城事件，扮演俄軍關鍵的談判角色。涉及2018年英國索爾茲伯里，俄國間諜父女神經毒氣殺人案，而遭歐盟制裁；2016年也曾被指控干預美國大選，遭到美方制裁。

這起暗殺事件就發生在美俄烏三方，阿布達比會談結束後的隔天，案情格外引人矚目，俄國調查委員會已經以"謀殺未遂"的名義立案調查。