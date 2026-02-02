美俄烏第二輪會談4日登場 聚焦領土等議題

俄羅斯與烏克蘭均證實，在短暫延期後，美方促成的結束俄羅斯對烏克蘭戰爭的新一輪談判，將在本週舉行，預定4日、5日在阿布達比舉行。這場會談原訂上週末展開，俄羅斯表示因日程安排問題而延後。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「重要的是，今天一整天沒有飛彈或『見證者無人機』針對基礎設施攻擊，這表示當美國真正有改變現狀的動機時，現狀確實可以改變。」

美國總統川普 （Donald Trump）過去一年持續推動雙方尋求妥協方案。但領土問題預料是談判關鍵，俄方想保留已經佔領下來的烏克蘭領土尤其是東部工業心臟地帶，還有俄軍尚未控制的區域；基輔當局已經拒絕。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說：「烏克蘭總統澤倫斯基提議進行接觸，俄羅斯總統蒲亭表示，莫斯科方面也認為接觸是可能的，我們仍然對談判持開放態度，這是個非常複雜、多方性的過程。」

三星期之後，俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動就滿4年。談判雖然恢復，但戰火未停，俄羅斯2月1日甚至還發動一起大規模空襲，一群礦工因而喪命、烏克蘭電網被摧毀，百姓在嚴寒中沒了暖氣、照明跟水。

