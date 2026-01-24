美俄烏首三方會談！傳莫斯科要求基輔交出頓巴斯才停火

俄烏戰爭爆發將近4年以來，美、俄、烏首次舉行正式三邊會談，首日磋商結束，三方談判代表皆同意24日繼續進行會談。據《路透》消息，俄方首度拋出所謂「安克拉治公式（Anchorage formula）」，宣稱該框架源自去年8月川普與普丁在阿拉斯加達成的共識，要求基輔交出整個頓巴斯（Donbas）地區。

美俄烏首三方會談23日在阿布達比舉行。（圖／路透）

在美國介入下，俄羅斯與烏克蘭代表23日在阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）展開三方會談，聚焦領土爭議與和平進程。報導指出，該公式主張將前線「凍結」，但要求烏克蘭必須割讓其在頓內茨克（Donetsk）地區仍持有的20％領土（約5000平方公里）。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）23日重申，烏軍完全撤出頓巴斯是達成協議的「極重要條件」。

同時莫斯科提議動用在美國被凍結的近50億美元俄國資產，用來資助烏克蘭境內「俄占區」的災後重建。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）嚴厲駁斥，直指這種「拿被凍結遺產修俄占區」的提議簡直是「荒謬」。

三方會談前，烏總統澤倫斯基與美國總統川普於達沃斯論壇會晤。（圖／路透）

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）稍早前透過Telegram社群平台表示，俄羅斯必須準備結束戰爭，烏方不會放棄未被俄軍攻佔的領土。他強調，目前談判尚未有明確結果，將持續關注會談進展。烏克蘭國家安全與國防委員會秘書長烏梅洛夫（Rustem Umerov）指出，三方討論聚焦於終止戰爭的參數及後續談判邏輯。

報導稱在談判進行的同時，俄軍也加強對烏克蘭能源設施空襲，基輔多地陷入嚴重斷電，烏克蘭面臨近4年來最嚴峻的能源危機。對於與美國總統川普（Donald John Trump）在世界經濟論壇期間會晤，澤倫斯基強調，美國向烏克蘭提供安全保障的協議已經準備就緒，他只等川普確定簽署協議的具體日期和地點。

