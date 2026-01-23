美俄烏首度三方會談 頓巴斯歸屬成討論焦點

▲美俄烏三方代表23日在阿布達比舉行三方會談，這是自2022年俄烏戰爭爆發以來，首度上演美俄烏三方會談。圖為美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統蒲亭。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇與美國川普（Donald Trump）會晤，隨後美方特使又赴莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，在多方外交穿梭下，終於敲定23日在阿布達比舉行美俄烏三方會談，這是自2022年俄烏戰爭爆發以來，首度上演美俄烏三方會談。目前會談正在進行中，一般預料烏東領土頓巴斯（Donbas）的歸屬問題，將成為會議焦點。

廣告 廣告

根據《CNN》報導，俄羅斯代表團由俄羅斯軍方總參謀部情報局局長伊科斯秋科夫（Igor Kostyukov）海軍上將率領，團隊成員全是軍方代表，沒有其他外交代表參與，莫斯科似乎有意藉著限縮代表團的層級，來限制此次三方會談取得突破的可能性。考慮到這次會談是由澤倫斯基在達沃斯與川普會晤時促成，或許被動接招的克里姆林宮，只是為了不想冷落美國，才進而勉強答應派代表出席。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，三方會談將視情況在23、24日連續舉行，培斯科夫沒有透露目前俄烏和談卡關的具體條款為何，但是培斯科夫強調，烏克蘭武裝部隊必須撤出頓巴斯，「這是一個非常關鍵的前提條件」。

川普特使維特科夫在達沃斯曾透露，目前談判「僅剩下一個問題」，雖然維特科夫沒有說明這個問題是什麼，但之後《CNN》訪問其他歐洲官員，歐洲官員證實維特科夫所謂的最後一個問題就是「領土」，而澤倫斯基也透露，阿布達比三方會談中，關於頓巴斯的歸屬問題將是關鍵。

《BBC》報導指出，烏克蘭不願意放棄領土主權，但目前頓巴斯90％的土地由俄羅斯實質控制，俄羅斯也不願放棄如同已經咬進口中的頓巴斯，這成為雙方的分歧所在，要如何弭平彼此立場的差距，現在仍不清楚。《BBC》報導更示警，克里姆林宮不會僅因拿到頓巴斯就滿足，莫斯科的目標始終就是要控制基輔當局乃至整個烏克蘭。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

澤倫斯基談格陵蘭危機！直言歐洲迷失方向 不應試圖改變川普

澤倫斯基指控俄羅斯武器有台灣電子零件 外交部回應了

笑看川普豪奪格陵蘭！蒲亭熱心幫算「約10億美元」美國買得起