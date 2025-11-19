美俄特使3天密集會談 川普版「俄烏停戰」28點計劃曝光！

2025年8月15日，俄羅斯總統普丁（左）與美國總統川普（右）在阿拉斯加峰會後舉行聯合記者會。路透社



聯合國安理會甫通過由美國起草的加薩20點和平計畫，新聞網站Axios週二（11/18）引述美國和俄羅斯官員消息透露，川普政府正秘密制定一項與俄羅斯協商結束烏克蘭戰爭的新計劃。

據報導，這項28點藍圖的靈感源自美國總統川普（Donald Trump）為加薩停火制定的計劃。Axios引述知情人士稱，該提案與加薩方案類似，將涵蓋「烏克蘭和平、安全保障、歐洲安全，以及未來美國與俄羅斯及烏克蘭的關係」。

Axios引述美國官員說法指出，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）正主導該計劃的制定，並已與俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）就此進行廣泛討論。

德米崔耶夫週一（11/17）接受Axios採訪時表示，他在上月24日至26日訪問邁阿密期間，曾與魏科夫和川普團隊的其他成員進行為期3天的密集會談。他對協議成功的可能性表示樂觀，因為「我們感覺俄羅斯的立場真的被聽到了。」

德米崔耶夫指出，當前目標是在川普和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下次會晤前起草類似的書面文件。目前，美俄元首在布達佩斯舉行峰會的計劃仍處於擱置狀態。

烏克蘭官員則稱，魏科夫本週稍早在邁阿密已與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的安全顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）討論該計劃。魏科夫原定週三在土耳其會見澤倫斯基，但已推遲該行程。

另一方面，美國官員證實，白宮除了向烏克蘭通報該計劃，還開始向歐洲官員簡報該提案。這位官員表示，白宮認為很有可能讓烏克蘭和歐洲加入該計劃，並將根據各方意見進行調整。「我們認為現在正是推行這項計劃的好時機，但雙方都需要務實一些。」

聯合國安理會17日通過美國提出的加薩20點和平計畫，授權設立一支國際穩定部隊，負責在滿目瘡痍的加薩地區維安，並提出未來邁向巴勒斯坦建國的可能路徑。美國與多國原本擔心，俄羅斯可能動用否決權阻擋決議案過關，但最終俄羅斯與中國皆棄權。

