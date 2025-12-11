美俄瓜分？傳華府提烏克蘭戰後藍圖 歐盟轟：根本「經濟版雅爾達」

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府近期向歐洲盟友提出一份旨在重塑俄羅斯與烏克蘭經濟的藍圖，卻在大西洋兩岸引發激烈的談判交鋒。據《華爾街日報》11日獨家報導，美方計畫利用被凍結的2000億美元(約新台幣6.24兆元)俄羅斯資產，交由華爾街企業進行投資；同時，更建議恢復俄羅斯對歐洲的能源供應。這項提案引發歐洲官員強烈反彈，甚至有官員將其比擬為二戰末期列強瓜分歐洲利益的「雅爾達會議」。

報導指出，川普政府在不公開的和平提案附件中詳列了計畫細節。美方主張將目前主要凍結於歐洲機構的約2000億美元俄國資產，轉交由美國金融公司管理。美方談判人員認為，透過華爾街與私募股權巨頭的運作，這筆資金規模有望滾存至8000億美元。

廣告 廣告

美方的具體項目包括計畫在烏克蘭建設大型數據中心，而其電力規劃來自目前由俄軍佔領的札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠。美方特使威特科夫(Steve Witkoff)甚至向烏克蘭描繪願景：讓退伍軍人轉職管理這些數據中心，領取矽谷等級的薪資。

恢復俄能源供歐 歐洲憂重蹈覆轍

然而，最讓歐洲感到不安的是關於俄羅斯的部分。美方藍圖建議讓美國公司投資俄羅斯的戰略產業，包括北極石油鑽探與稀土開採，並協助恢復俄羅斯流向西歐的能源。這與歐洲自2022年以來致力於切斷對俄能源依賴的戰略背道而馳。

一名看過文件的歐洲官員直言：「這就像是雅爾達(Yalta)。」德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)在倫敦的會議上公開表示對美方提案「感到懷疑」。歐洲官員擔憂，美方的做法將給予俄羅斯喘息機會，讓其重整經濟；且歐洲原計畫利用這些凍結資產為烏克蘭購買急需的武器，如今卻可能面臨資金被挪作他用的風險。

這場爭端顯示美歐在俄烏戰後安排上存在根本分歧。歐洲議會上週才剛達成協議，要在2年內逐步淘汰所有俄羅斯管線天然氣，但川普政府的藍圖卻包含逆轉此一趨勢的構想。分析指出，這顛覆了半世紀以來的跨大西洋政策：過去是美國施壓歐洲不要依賴俄國能源，如今美方立場卻出現轉變。隨著雙方談判代表即將在巴黎與柏林會面，這場關於歐洲經濟未來的談判正進入關鍵階段。

【看原文連結】

更多自由時報報導

親中派跳腳！宏都拉斯總統將在聯合國譴責「選舉政變」

想幹嘛？中國重修舊日本帝國跑道 恐威脅第二島鏈樞紐要地

親中派棄保？宏都拉斯開票逾24小時未更新 執政黨發動示威

拒絕再玩！馬斯克吐心聲：若重來不會去DOGE

