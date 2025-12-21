美俄磋商和平協議 烏盼加速實現停火

記者賴名倫／綜合報導

「歐洲新聞臺」（Euronews）報導，美國與俄羅斯代表20日在佛羅里達州邁阿密會晤，討論烏俄和平協議；烏克蘭總統澤倫斯基則證實，代表團已著手和美方討論最新20點和平方案，同時敦促美方加強對俄施壓，進而加速實現停火，結束戰爭。

報導指出，本次會晤是由川普總統特使魏科夫與川普女婿庫許納擔任美方代表，與蒲亭特使德米崔耶夫在邁阿密舉行會談，各界預期，美方將在會中說明近日與烏國、歐盟最新協商方案構想，並與俄方代表交換意見；而美國國務卿盧比歐19日則在記者會上公開表態，強調「除非烏國政府同意，否則不會強迫烏國接受協議」，他也透露，不排除將直接參與美俄會談，繼續斡旋營造停火契機。

對此，澤倫斯基也發表談話，證實首席談判代表烏梅洛夫稍早已率代表團抵達邁阿密，並與美方代表舉行新一輪雙邊會談，商討有關美國承諾比照《北約憲章》第5條集體防禦條款，向烏國提供安全保障、協助烏軍整編部隊維繫戰力、動用遭凍結俄國資產等議題。由於俄國政府聲稱，這次會談並未規劃直接與烏國代表會面，因此澤倫斯基批評俄國總統蒲亭在年終記者會上展現強硬態度，顯然並未感受到外界壓力；他也向美方喊話，主張應當對俄國明確表態，倘若外交手段無效則將祭出更多經濟制裁，藉由擴大全面施壓，才能加速終結戰爭。

德米崔耶夫則說，目前關於美方所提烏俄停戰最新方案的討論，正以「具建設性」方式發展，然蒲亭的外交政策顧問鄂夏柯夫坦言「恐不會增進達成持久和平的可能性」，且否認美烏俄間的3方會談正在籌備之中。

魏科夫（右1）、庫許納（左2）再次銜命與蒲亭特使德米崔耶夫（右2）舉行會談，商討烏俄停火方案。圖為雙方本月初在莫斯科會晤。（達志影像／歐新社資料照片）