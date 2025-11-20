美俄磋商「新和平方案」？ 傳美要烏克蘭放棄部分領土

俄國19號以無人機和飛彈攻擊烏克蘭西部城市特諾皮爾，造成至少25人死亡、約80人受傷。外傳美國正和俄國私下協商俄烏和平方案，烏克蘭在協商過程中沒有任何角色，美方還示意基輔必須接受美方提出的方案，放棄部分領土以及部分武裝。

控烏軍發射美製ATACMS飛彈 俄稱「全擊落」

特諾皮爾2棟大樓遭到俄國無人機和飛彈攻擊，死傷慘重。圖／美聯社、路透社、CNN

遭到攻擊的烏克蘭西部城市特諾皮爾，有2棟大樓被擊中，死傷慘重，而且大樓內還有多人下落不明，不排除被困在瓦礫堆下，救難人員正漏夜搶救，傷亡人數可能會增加，俄方表示，烏克蘭發射美製陸軍戰術飛彈系統飛彈攻擊俄國南部，不過都被軍方擊落。

外媒報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）正在莫斯科跟俄方草擬俄烏和平方案，美方還向烏克蘭示意，必須接受美方草擬的架構，包括放棄領土和部分武裝。

割地與裁軍交換止戰？ 澤倫斯基稱「收到美國信號」

烏國總統澤倫斯基在社群媒體上表示，已收到來自美國的若干立場和信號；美國陸軍部長德里斯科率領的軍方高階代表團也正在基輔訪問，川普政府在推動俄烏和談斡旋雙方停火上持續展現企圖心。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／陳盈真

