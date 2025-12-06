美俄磋商5小時細節曝！普丁：川普真心想和平 美企盼重返俄市場
俄羅斯總統普丁在訪問印度前夕接受印度媒體專訪時，罕見透露與美國總統川普特使威特科夫和庫許納會談長達五小時的細節。普丁表示，雙方詳細討論基於阿拉斯加會晤的27個要點，這些要點被分為四個議題進行磋商，雖然存在分歧，但他認為川普確實真誠希望結束衝突。
根據俄羅斯總統辦公室官方網站4日消息，普丁在專訪中強調，川普推動和平的動機包括人道主義考量，因為他多次表達希望減少傷亡的願望。普丁說：「這是一項複雜的任務，但川普確實在真誠地嘗試。我們逐一討論每個要點，有些可以討論，有些我們可以同意，但有些我認為還為時過早。」
談到俄羅斯對烏克蘭的立場，普丁重申俄方的特別軍事行動是為了結束戰爭而非開始戰爭。他指出，西方在烏克蘭策動政變後，俄方嘗試8年透過明斯克協議和平解決問題，但西方領導人後來承認簽署協議只是為了給烏克蘭爭取武裝時間。普丁表示，俄方被迫採取軍事行動保護頓巴斯地區遭受8年攻擊的俄語居民。
普丁也透露一個驚人消息：俄羅斯已收到美國大型企業的來信，這些公司表達希望在政治問題解決後重返俄羅斯市場的強烈意願。普丁說：「信件就放在桌上，他們請求不要忘記他們的存在，他們是我們過去的合作夥伴，不是自願離開的，正在等待政治信號。」這顯示儘管美國對俄實施嚴厲制裁，美國商界仍看重俄羅斯市場的巨大潛力。
