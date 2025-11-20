美俄祕密磋商和平計畫 傳要求「烏克蘭割讓領土」引發歐洲關切
根據《美聯社》報導，知情人士透露，美國與俄羅斯近日擬定一項旨在終結俄烏戰爭的和平計畫，內容涉及要求烏克蘭做出重大讓步，包括接受俄方自全面入侵以來多次提出的條件之一。不過，計畫是否要求俄羅斯也作出讓步，仍未明朗。消息人士指出，俄方承諾不再發動攻擊是此方案的一部分。
該和平計畫由美國國務卿馬可魯比歐（Marco Rubio）與特使史蒂夫維特科夫（Steve Witkoff）籌劃，雙方已密集與俄烏代表溝通，蒐集彼此可接受的方案內容。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）證實，美國總統川普（Donald Trump）已掌握此計畫，並表示支持。她強調：「這是對俄羅斯與烏克蘭雙方都好的方案，我們正積極推動。」
美方的和平提案也對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）帶來更多壓力。在俄軍持續進逼之際，他一方面致力爭取歐洲盟國支援，同時也面對國內重大貪腐醜聞引發的民怨。美國陸軍部長丹德里斯科爾（Dan Driscoll）亦於週四抵達基輔，評估當地實況，並進一步推進和平進程。澤倫斯基表示，雙方已開始就和平方案內容展開討論，強調「烏克蘭與美國的團隊將展開具建設性、誠實且迅速的磋商」。
但此計畫已引發歐洲外交圈的高度關切。歐盟外交與安全政策高級代表卡婭卡拉斯（Kaja Kallas）直言，歐洲與烏克蘭都應參與相關協商，「任何計畫都必須取得烏克蘭與歐洲的支持」，她同時指出尚未見到俄方的實質讓步。德國外長約翰尼斯瓦德普福（Johannes Wadephul）則表示已與土耳其外長通話討論目前各方斡旋狀況。
據悉，該和平方案部分條款包括要求烏克蘭割讓領土、撤除部分武器裝備，並撤回部分美方軍援，而俄羅斯則可有效控制整個頓巴斯地區，包括頓內次克與盧甘斯克。這與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）長期以來的主要戰略目標一致。然而，根據烏克蘭憲法，割讓領土屬違憲行為，澤倫斯基也多次公開表示絕不接受。
川普政府今年展開的外交斡旋至今未取得明顯成果。維特科夫與普丁親信基里爾德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）被認為是草擬此計畫的關鍵人物。川普稍早也曾主張「將頓巴斯一分為二」，大部分交由俄羅斯控制。
對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則澄清目前與美國間尚未展開正式磋商，「有接觸，但尚未構成實質性會談」。歐盟則批評俄方並未展現真正追求和平的誠意，繼續對烏克蘭民用設施發動攻擊。卡拉斯提到，日前俄軍空襲烏西城市特爾諾皮爾即造成26死、93傷，另有數十人失蹤。
在戰場方面，俄羅斯總參謀長瓦列里格拉西莫夫（Valery Gerasimov）宣稱，俄軍已完全掌控哈爾科夫州的庫皮揚斯克（Kupiansk），並控制了沃夫昌斯克（Vovchansk）80％區域與頓內次克州波克羅夫斯克（Pokrovsk）70％地區。這些城市被視為烏軍防線關鍵「堡壘帶」的重要節點。
看更多 CTWANT 文章
核廢水與大腸桿菌中選擇？日本剛被禁印度魚就來了 陸網友崩潰：我寧願餓死
加州青少年瘋玩TikTok「踢門挑戰」 警方已因「滋擾居民」拘捕5名未成年人
陸籍女遊客半裸陳屍峇里島青年旅社 同晚至少10房客送醫！疑似為除蟲釀中毒事件
其他人也在看
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
中國接連出招企圖迫使日本首相高市早苗撤回防衛問題言論，台灣總統賴清德呼籲國際社會關注，但歐美政府普遍保持沉默。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
傳美俄已協商新和平計畫！川普盼烏接受 能割土地與削減武器換安全保證
美國總統川普為結束俄烏戰爭，傳出已與俄方協商出一份「28點計畫」，核心內容是要求烏克蘭作出重大讓步，包含讓出俄羅斯目前尚未完全控制的烏克蘭東部部分地區，以換取美國對烏克蘭與歐洲的安全保證，防範俄羅斯未來的侵略。但一名直接了解細節的美方官員透露，這項提議在基輔與其盟友眼中恐怕是對莫斯科的「巨大讓步」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
高市早苗「台灣有事說」惹火北京 共同社：中國停止進口日本水產品
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。中國政府今（19）日通...FTNN新聞網 ・ 1 天前
試圖降溫？！自民黨外交部會今不提薛劍
[Newtalk新聞] 日本自民黨今（20）日召開外交部會和外交調查會聯席會議，應對日中關係惡化。《日本經濟新聞》報導，有關驅逐中國駐大阪總領事薛劍的訴求並未成為討論的焦點，顯示自民黨有意緩和強硬的反中國情緒，力求平息局勢。 報導指出，外務省在會議開始時首先通報了18日兩國總領事磋商的內容。在諮詢期間，雙方就首相高市早苗在國會就台灣有事作出的回應以及總領事在社交媒體上發表的回應闡述了各自的立場，並進行了一番交鋒。 外交部會長高木啟於會後對記者表示：「歸根結底，日中關係存在問題，我們必須進行充分溝通。我們（與會議員）的意見正是基於這一基本原則。」 他解釋說，許多意見都強調需要防止居住在中國的日本公民受到傷害。 關於將總領事列入「不受歡迎人士」名單（實際上意味著他將被驅逐出境）一事，高木表示：「今天沒有就此進行特別討論。」 先前，自民黨外交調查會曾於11日通過了一項決議，譴責中國駐大阪總領事薛劍的決議。自民黨政調會會長小林鷹之出席該次小組委員會會議，並表示：「我們敦促日本政府採取強硬立場，包括宣布該總領事為不受歡迎的人。」中方則為該總領事辯護，導致衝突升級。 據20日小組委員會會議的與會者新頭殼 ・ 14 小時前
中日談判破局中國輕蔑送客！連服裝都藏寓意？
論壇中心／邱暐琪報導日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，兩國緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日親赴中國，與中國外交部亞洲司長劉勁松磋商，雙方不僅未達成共識，更傳出中國亞洲司長「手插口袋送客」的畫面，態度相當輕蔑。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》節目中分析，這個畫面是經過中國精心設計過。民視 ・ 1 天前
害慘北京料理店！ 中國禁日本水產揮「自傷拳」｜#鏡新聞
為了報復日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，北京當局再一次禁止進口日本水產品。 日本一家出口扇貝的業者表示，完全不擔心，因為早就決定，不再依賴中國了。 但是，北京的日本料理店可就慘了，朝日新聞報導，有超過半數訂位被取消，生計受到重創。 而在日中關係急凍的此刻，中國外交部發言人毛寧，今天(11/20)繼續開噴日本：說台灣有事，不是日本的事；借台灣生事，只會給日本找事。鏡新聞 ・ 11 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 6 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 18 小時前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 9 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 18 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前