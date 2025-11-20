美俄祕密磋商和平計畫 傳要求「烏克蘭割讓領土」引發歐洲關切

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志／美聯社）

根據《美聯社》報導，知情人士透露，美國與俄羅斯近日擬定一項旨在終結俄烏戰爭的和平計畫，內容涉及要求烏克蘭做出重大讓步，包括接受俄方自全面入侵以來多次提出的條件之一。不過，計畫是否要求俄羅斯也作出讓步，仍未明朗。消息人士指出，俄方承諾不再發動攻擊是此方案的一部分。

該和平計畫由美國國務卿馬可魯比歐（Marco Rubio）與特使史蒂夫維特科夫（Steve Witkoff）籌劃，雙方已密集與俄烏代表溝通，蒐集彼此可接受的方案內容。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）證實，美國總統川普（Donald Trump）已掌握此計畫，並表示支持。她強調：「這是對俄羅斯與烏克蘭雙方都好的方案，我們正積極推動。」

廣告 廣告

美方的和平提案也對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）帶來更多壓力。在俄軍持續進逼之際，他一方面致力爭取歐洲盟國支援，同時也面對國內重大貪腐醜聞引發的民怨。美國陸軍部長丹德里斯科爾（Dan Driscoll）亦於週四抵達基輔，評估當地實況，並進一步推進和平進程。澤倫斯基表示，雙方已開始就和平方案內容展開討論，強調「烏克蘭與美國的團隊將展開具建設性、誠實且迅速的磋商」。

但此計畫已引發歐洲外交圈的高度關切。歐盟外交與安全政策高級代表卡婭卡拉斯（Kaja Kallas）直言，歐洲與烏克蘭都應參與相關協商，「任何計畫都必須取得烏克蘭與歐洲的支持」，她同時指出尚未見到俄方的實質讓步。德國外長約翰尼斯瓦德普福（Johannes Wadephul）則表示已與土耳其外長通話討論目前各方斡旋狀況。

據悉，該和平方案部分條款包括要求烏克蘭割讓領土、撤除部分武器裝備，並撤回部分美方軍援，而俄羅斯則可有效控制整個頓巴斯地區，包括頓內次克與盧甘斯克。這與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）長期以來的主要戰略目標一致。然而，根據烏克蘭憲法，割讓領土屬違憲行為，澤倫斯基也多次公開表示絕不接受。

川普政府今年展開的外交斡旋至今未取得明顯成果。維特科夫與普丁親信基里爾德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）被認為是草擬此計畫的關鍵人物。川普稍早也曾主張「將頓巴斯一分為二」，大部分交由俄羅斯控制。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則澄清目前與美國間尚未展開正式磋商，「有接觸，但尚未構成實質性會談」。歐盟則批評俄方並未展現真正追求和平的誠意，繼續對烏克蘭民用設施發動攻擊。卡拉斯提到，日前俄軍空襲烏西城市特爾諾皮爾即造成26死、93傷，另有數十人失蹤。

在戰場方面，俄羅斯總參謀長瓦列里格拉西莫夫（Valery Gerasimov）宣稱，俄軍已完全掌控哈爾科夫州的庫皮揚斯克（Kupiansk），並控制了沃夫昌斯克（Vovchansk）80％區域與頓內次克州波克羅夫斯克（Pokrovsk）70％地區。這些城市被視為烏軍防線關鍵「堡壘帶」的重要節點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

核廢水與大腸桿菌中選擇？日本剛被禁印度魚就來了 陸網友崩潰：我寧願餓死

加州青少年瘋玩TikTok「踢門挑戰」 警方已因「滋擾居民」拘捕5名未成年人

陸籍女遊客半裸陳屍峇里島青年旅社 同晚至少10房客送醫！疑似為除蟲釀中毒事件