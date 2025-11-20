美俄私下磋商「28點和平計畫」 要烏割讓東部.縮減軍力

圖／達志影像美聯社

川普政府再度介入俄烏戰爭斡旋，但這次美國極為低調，川普派出特使威科夫與俄國表協商和平計畫，沒有讓烏克蘭參與。美俄磋商後提出「28點和平計畫」方案，內容要求烏克蘭割讓整個東部地區，包括未被佔領的區域，還要削減軍力，放棄使用長程飛彈；另外，烏克蘭必須承認克里米亞屬於俄羅斯，內容對烏克蘭極為不利。近日，烏克蘭前線挫敗，政府高官又爆出貪腐醜聞，美俄在此時提出和平計畫，趁弱施壓烏克蘭的意圖不言而喻。

俄烏戰爭打了快4年，川普政府再度介入斡旋，但這次不同以往，美國以悄然無聲的方式運作，川普派出特使威科夫，與俄羅斯代表協商和平計畫，但沒有讓烏克蘭參與。除此之外，美國也派出陸軍部長以及參謀長，前往基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面；白宮低調不願評論，外界猜測他們是去告知澤倫斯基和平計畫內容，同時進行戰力的評估。

大西洋理事會歐亞中心主任 ANDREW D'ANIERI：「當然派遣軍事高層到烏克蘭，對戰事進行敏感的外交討論的好處之一，就是他們比政治人物或外交人員，更了解戰事，所以我認為這是正面的事。五角大廈派出的軍事高層，對獲得烏克蘭優異的無人機和其他匿名的科技系統，也有高度的興趣。」

美俄代表磋商後，提出「28點和平計畫」方案，了解內情的官員透露，和平計畫要求烏克蘭割讓整個東部地區，包括沒被佔領的區域；烏克蘭還要削減軍力，並放棄使用長程飛彈；另外，還必須承認克里米亞屬於俄羅斯，以及停火後，不能有外國部隊進駐烏國維和等，內容對烏克蘭極為不利。

烏克蘭外交事務委員會委員 Oleksandr Merezkho ：「這項計畫的目標是要烏克蘭投降，我們絕對不會接受，我希望這不是認真的，所有事看來都很可疑，烏克蘭不可能接受沒有參與討論的計畫，希望川普總統繼續遵守原則，不能替烏克蘭做決定。」

近日烏克蘭情勢大壞，俄軍在全境發動猛烈無人機攻擊，週二，西部城市一棟公寓大樓遭襲，造成至少26人死亡，近100人受傷，還有多人失聯；東部和南部的城鎮也陸續失守，而且由於前線人力短缺，有近半公里的防線門戶大開。烏克蘭高層多位官員，也爆出貪腐醜聞，重創政府威信；美俄在此時提出和平計畫，趁弱施壓烏克蘭的意圖不言而喻。

土耳其也積極參與調停，總統艾爾多安希望促成烏俄雙方重啟和平談判；週三，澤倫斯基訪問土耳其討論相關事宜，並要求與俄羅斯繼續換囚計畫。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「我們希望今年底重啟換囚，讓大量的戰俘回家，土耳其在這上面大力相助，我要當面向總統先生致謝。」

美國在中東推動的和平計畫，光是第一階段的停火就已經搖搖欲墜，以色列和哈瑪斯衝突再起，以軍周三空襲加薩，造成共27人死亡，雙方互控對方先違反協議。

5個月前，以色列與伊朗發生衝突12天，美國隨後又轟炸伊朗核設施，態度強硬的伊朗現在似乎有點軟化，政府高層表示願意與美國坐下來談，川普在白宮款待沙國王儲沙爾曼的晚宴上，透露了這個消息。

美國總統 川普：「伊朗很想和我們達成協議，他們打電話給我們，我們可能會同意這麼做。」

伊朗最高領袖哈米尼的顧問接受專訪，證實伊朗願意重啟對話，但談到核設施議題，仍堅持伊朗不會放棄提煉濃縮鈾。

哈米尼資深顧問 Kamal Kharrazi：「應該有方法可以讓伊朗繼續提煉濃縮鈾，但同時也向其他國家保證，我們不會發展核武。」

CNN記者：「所以伊朗要繼續擴大飛彈計畫，我們知道有一些飛彈很精密。」

哈米尼資深顧問 Kamal Kharrazi：「毫無疑問，我們和美國談的議題只有核武。」

伊朗民眾樂見政府與美國開啟對話，希望最終能達成協議，國家才能開始認真救經濟。

