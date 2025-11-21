美俄私擬和平協議！歐反對逼烏割地裁兵 俄還想解除制裁、重回國際舞台
記者蒲世芸／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基於當地時間20日，與美國陸軍高層官員會面後表示，他已準備好就美方提出的結束俄烏戰爭計畫，與華府進行「真誠務實」的協商。不過，該份草案因涉及烏方重大讓步，引發歐洲盟友強烈反彈。路透社20日報導，這份由美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）共同擬定的計畫草案，烏克蘭並未參與。報導指出，草案要求基輔放棄目前仍控制的頓巴斯部分地區、大幅縮編軍隊規模，並放棄多項武器。
草案包括烏方多項讓步
根據美方支持的這份28點計畫，烏克蘭必須將軍隊限制在60萬人，並將「獲得強健的安全保障」，但未提供細節。而美國也將承認克里米亞、盧甘斯克與頓內茨克為俄羅斯的「實際控制區」，烏軍則必須從其控制的部分頓內茨克地區撤出；計畫還指出，俄羅斯、烏克蘭與歐洲之間將締結互不侵犯協議。
此外，北約將不再擴張，也不會在烏克蘭駐軍；俄羅斯將重新融入全球經濟，制裁會「分階段、逐案協商」解除。克里姆林宮也將受邀重返八大工業國（G8），美國則會與俄方就能源、天然資源、基礎設施、人工智慧、資料中心與北極稀土金屬開採等領域達成協議。
澤倫斯基感謝川普努力
澤倫斯基在基輔與美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）會談後表示，烏美雙方團隊將一同研議這份計畫。他在Telegram表示：「我們已準備好建設性、真誠務實且快速的工作。」他並強調，已向美方說明「我們人民最在乎的基本原則」。
儘管基輔對草案反應冷淡，但澤倫斯基仍表示，他「感謝川普總統及其團隊為恢復歐洲安全所做的努力」。他的辦公室也透露，他預計在未來幾天與川普通話，討論「現有的外交機會及實現和平的關鍵點」。
白宮強調對俄烏雙方都有利
草案被批評偏向俄羅斯，但白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在記者會強調，魏科夫與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）一直「平等地與雙方接觸，以了解這些國家願意承諾什麼」。她說：「這是一個對俄羅斯和烏克蘭都有利的計畫」，但未提供更多細節。
然而，歐洲國家則對美國提出的條件相當不滿。法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）直言：「和平不能是投降。」他指出，烏克蘭需要的是「尊重主權、能抵禦未來侵略的持久和平」。
歐盟外交高層也警告，任何計畫都不能繞過基輔或布魯塞爾。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「任何計畫要有效，都必須有烏克蘭和歐洲參與。」
俄方態度冷淡 稱已奪下庫皮揚斯克
對於美國提案，俄羅斯官方態度冷淡。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，雖然與美國有「接觸」，但沒有任何能稱為「磋商」的進展；他重申，和平協議必須處理俄方所稱的「衝突根源」。
另一方面，俄軍在戰場上聲稱已取得新進展。俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）告訴普丁，俄軍已控制烏國東北重鎮庫皮揚斯克；不過烏軍否認俄方說法。
