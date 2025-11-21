美俄私擬28點停戰協議曝光：逼烏克蘭「感恩節前」同意，不只要割地裁軍、戰後重建還得被抽回扣
美國正施壓烏克蘭接受一項和平計畫，該計畫要求基輔、放棄目前由其控制的大片領土，並向俄羅斯做出重大讓步，包括禁止北約（NATO）在未來進行任何擴張。這份多達28點的計畫，還提到將利用、被歐美凍結的俄羅斯資產，建立一個投資工具，並允許莫斯科重新加入八大工業國集團（G8）。
《金融時報》在確認草案內文後，在報導中提到，這28條由美、俄兩國官員所草擬的條款，印證先前烏克蘭與歐洲的擔憂：川普（Donald Trump）將迫使澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受讓步，並讓烏克蘭在缺乏足夠安全保障的情況下，結束這場耗時三年的戰爭，所謂的保障、是為了防止莫斯科未來再次對基輔發動攻擊。
該提案全文僅用短短一行字，提到對烏克蘭的安全保障，但並未描述任何細節或可能的做法。
匿名烏克蘭官員私下抱怨，他們如今正面臨、來自美國一側的巨大壓力，華府不斷施壓要求該國「接受」該計畫，但從實際狀況來看，此草案的內容，早已遠遠跨越烏克蘭長期以來堅守的底限。舉例來說，光是要求烏軍全面撤出、他們實質控制的東部頓涅茨克（Donetsk region）地區，並將該領土轉變為非軍事區，形式上劃入俄羅斯聯邦一部分，這一點就完全無法接受。
和平協議還打算限制烏克蘭武裝部隊規模，至多不得超過60萬人（現役超過90萬），並讓政府承諾修改烏克蘭憲法，在條文中明確寫入不加入北約。基輔官員表示，這些條件對任何和平談判來說，都是無法接受的要求，因為它們會讓烏克蘭在未來面對俄羅斯侵略時，不再具備防禦能力。
據了解，28點計畫的正式文本，已送達烏克蘭總統澤倫斯基桌上。烏克蘭官員還透露，美國預期烏克蘭應該在「感恩節（Thanksgiving，11/27）前夕」簽署這份協議，其目標是在11月底前向莫斯科遞交和平協議，期望在12月完成整個停戰流程。基輔直言，如此短的期限、烏克蘭根本沒有足夠時間能爭取更好的條件。
澤倫斯基20日會見美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）與軍事代表團成員，隨後在X貼文中證實，他已經與德里斯科爾針對該和平計畫進行討論。
雖然五角大廈不斷強調，該和平計畫是「美烏之間達成的共識」，但從實質內容來看，似乎真正得到滿足的一方，是俄羅斯才對。和談要求烏克蘭不得申請加入北約，同時禁止北約軍隊駐紮該國，光是這兩點、就讓過去一年多以來，歐洲各國向基輔提供安全保障的努力打水漂。
除此之外，根據和平計畫，美國對俄羅斯的制裁，將在達成協商後分階段解除，而莫斯科也將被重新邀請加入G8，讓普京（Vladimir Putin）能擺脫繼2014年強行併吞克里米亞（Crimea）後，遭到國際孤立多年的命運。
至於華府促成俄烏停戰，這個功勞又能得到什麼獎勵呢？根據停戰草案設定，迄今被歐美凍結的俄羅斯資產，大約多達1000億美元（約新台幣3.14兆元）規模，達成停戰之後，將以這筆資金對烏克蘭國土進行重建，而華府將從中「獲取50%利潤」，並且成為重建計畫主導者。
