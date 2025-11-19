美俄秘密磋商「新和平方案」! 烏與歐洲「被告知」 澤連斯基 : 普丁根本不想停火

俄軍與烏軍在紅軍城激烈交火，雙方互射火箭彈。 圖 : 翻攝自空天力量

[Newtalk新聞] 據美國《Axios》新聞網當地時間 18 日報導，有美國和俄羅斯官員向該媒體透露，美國政府一直在與俄方「秘密磋商」，以起草一份結束俄烏衝突的新方案。

《Axios》新聞網稱，美方方案包含 28 點內容，涉及實現烏克蘭和平、提供安全保障、維護歐洲安全以及處理未來美俄、美烏關係。目前尚不清楚該方案如何處理烏東部土地控制等存在爭議的問題。

一名美國官員透露，美國特使威特科夫正牽頭起草該方案，且已與俄羅斯總統特別代表德米特裡耶夫就此進行討論。德米特裡耶夫 17 日在接受《Axios》新聞網採訪時稱，自己上個月在訪問美國期間與威特科夫及川普團隊其他成員進行了會談。

廣告 廣告

川普、普丁在阿拉斯加舉行「雙普會」，就烏俄戰爭停火進行談判。 圖 : 翻攝自《The White House》粉專

《Axios》新聞網還稱，一名美國官員證實，除向烏克蘭通報外，白宮也已開始向歐洲有關官員通報新方案的情況。一名烏克蘭官員向《Axios》新聞網證實，威特科夫近日在邁阿密與烏克蘭總統澤連斯基的國家安全顧問討論了這項方案。

報導補充稱，德米特裡耶夫對此持樂觀態度，尚不清楚烏克蘭及其歐洲支持者有何反應。對於俄烏衝突，當事雙方均已多次作出表態。澤連斯基稱，停火是結束俄烏衝突的關鍵要素，俄方缺乏停火意願，「使局勢更加複雜」。

俄國總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄方仍願意通過政治和外交手段解決烏克蘭問題。「基輔政權和一些歐洲國家正竭力繼續採取對抗做法。」佩斯科夫當時還稱，這為和平解決衝突設置了障礙。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除

台北市長人選網路投票最新結果曝光! 他遙遙領先 第二、三名數據超接近