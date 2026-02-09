美俄經濟關係 拉夫羅夫：不抱樂觀期待

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)在今天(9日)刊出的訪問中表示，俄羅斯仍對與美國合作保持開放態度，但對雙邊經濟關係發展並不抱持樂觀期待。

華盛頓正持續斡旋俄烏雙方結束戰爭。拉夫羅夫在接受俄羅斯媒體TV BRICS訪問時，提到他所稱，美國追求的「經濟主導地位」。他說：「我們同樣看不到在經濟領域有任何光明的前景。」

包括特使德米特里耶夫(Kirill Dmitriev)在內的俄羅斯官員先前曾談及，作為與烏克蘭最終和平協議的一部分，俄美經濟關係有望大幅恢復。

不過，即便美國總統川普(Donald Trump)也曾談及恢復與莫斯科的經濟合作，並在重返白宮後，於美國與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)舉行峰會，他仍對俄羅斯關鍵的能源部門加碼實施更為嚴苛的制裁。

拉夫羅夫也提到，川普對金磚集團(BRICS)國家的敵意未減。該集團成員包括俄羅斯、中國、印度、巴西等主要開發中國家。

他說：「在通往金磚整合的道路上，美國設下了人為障礙。」拉夫羅夫表示：「我們只是被迫尋找更多可受到保護的途徑，與金磚國家發展我們的金融、經濟、物流及其他合作計畫。」(編輯：宋皖媛)