美俄聯手逼烏放棄頓巴斯! 普丁認還能打上1年半 烏軍 : 決不放下武器

近期有匿名歐洲高級官員接受美國媒體訪問時表示，由於俄羅斯拒絕接受沒有烏克蘭領土讓步的停火協議，美國川普政府逐漸加強對烏克蘭的施壓力度，要求基輔放棄頓巴斯地區的控制權。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期持續推動烏克蘭戰場的全面停火，試圖終止這場持續近 4 年的戰爭。就在此時，有歐洲官員透露消息稱，為了盡早達成和平協議，美國正在就俄羅斯提出的停火條件向烏克蘭施壓，要求基輔完全放棄頓巴斯地區的控制權。面對來自華盛頓的壓力，烏克蘭方面堅決表示反對，由美國斡旋的俄烏談判也因此陷入僵局。

X 推主「NOELREPORTS」與白俄羅斯媒體《NEXTA》指出，近期一位匿名歐洲高級官員接受美國《政治》( Politico ) 訪問時表示，由於克里姆林宮方面拒絕在烏克蘭沒有做出領土讓步的情況下達成協議，美國川普政府為了盡快達成停火目標，決定順從俄羅斯的要求並加大對基輔當局施加的壓力。「美國人的行事方式很簡單：俄羅斯要求烏克蘭割讓領土，那我們就想辦法實現這個目標」。

烏克蘭總統澤連斯基強調，根據烏克蘭憲法與國際法，烏方沒有權力放棄任何領土，並指出美國仍希望烏克蘭在頓巴斯領土割讓上作出妥協，但烏方立場堅定不變。 圖：翻攝自 X

《NEXTA》稱，截至目前為止，基輔仍控制著頓巴斯地區約 30% 的領土，其中包含克拉馬托爾斯克與斯拉維揚斯克等上萬人居住的城市。針對俄羅斯提出的割讓土地要求，烏克蘭總統澤連斯基也公開提出警告，呼籲將戰爭談判的基礎凍結在現有的邊界地區，強調對俄羅斯讓步只會助長該國未來的侵略行為。

與此同時，烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大．瑟爾斯基 ( Oleksandr Syrsky ) 也在接受英國《天空新聞》( Sky News ) 訪問時指出，如果無法透過停火協議取得公平的和平，烏克蘭方面將繼續選擇與俄軍戰鬥，「如果我們無法透過外交的努力捍衛自身權益，烏克蘭士兵就不會放下武器，將繼續抵禦俄羅斯入侵的軍事行動」。瑟爾斯基強調，每場戰爭最後都會結束，「我們也希望我們的戰爭能盡早結束，但當戰爭結束時，應該建立基於公平的和平機制」。

紅軍城近日傷亡慘重，但俄軍仍處於下風，帳號「Chuck Pferrer」認為，俄軍不太可能在冬季徹底到來之前突破頓涅茨克。 圖：翻攝自 X@alloveragain

面對烏克蘭拒絕割讓土地的強硬立場，俄羅斯方面也擺出了拒絕退讓的態度。X 推主「MAKS 25」引用德國《圖片報》的報導稱，克里姆林宮當局認為，俄羅斯仍可透過自身的經濟實力，繼續支撐入侵烏克蘭的戰爭約 18 個月的時間，「俄羅斯方面認為他們還有時間，可以繼續拖延談判，所以俄羅斯總統普丁才會提出『割讓土地』這種極為苛刻的要求，且拒絕做出讓步」。

「NOELREPORTS」總結認為，由於烏克蘭與俄羅斯雙方都拒絕針對停火條件進行讓步，美國斡旋的俄烏和平談判可能因此陷入僵局。部分網友也認同該觀點，推測美國未來可能推動「第二個《慕尼黑協議》」，以犧牲烏克蘭利益的方式滿足俄羅斯的要求。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基表示，如果不能達成公平的和平，烏克蘭將不會放下武器，選擇繼續與俄羅斯戰鬥。 圖：翻攝自 @visionergeo X 帳號