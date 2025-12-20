美俄邁阿密將再度談判！ 普欽：烏克蘭還沒準備好和談

烏俄戰爭現在到底有沒有可能停火？近幾個月，美歐、俄烏各方不斷針對和平進行談判，而這周末，美國和俄羅斯官員，將再度會談，這回在邁阿密舉行。不過在此之前，俄羅斯總統普欽召開年終記者會，表示莫斯科已經為談判做好準備，反倒是烏克蘭還沒準備好。

俄羅斯總統普欽召開年終記者會。（圖／達志影像美聯社）

俄軍在烏東地區持續進行猛烈轟炸，冰雹多管火箭系統連環發射，無人機起飛後精準襲擊目標。奧德薩的目擊者拍攝到最新空襲瞬間，從遠處就能清楚看到滾滾濃煙升起，顯示戰事仍然激烈。

在莫斯科，俄羅斯總統普欽召開年終記者會，依舊展現強硬立場。普欽表示，俄羅斯不認為應對戰爭傷亡負責，因為這場戰爭不是由俄方挑起的。他強調，莫斯科的立場和去年6月提出的條件一樣沒有改變，但一再重申俄羅斯願意好好談判，而烏克蘭還沒準備好。普欽指出，目前看不到烏克蘭有談判的準備，現在和談的主動權在歐美手上。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基持續推動歐洲外交，特別會見了波蘭新任右翼總統納夫羅茨基。澤倫斯基表示，真心希望這次訪問能為烏克蘭與波蘭的關係開啟新篇章。

在國際支援方面，歐盟宣布達成協議，將向基輔提供超過1000億美元的無息貸款，資金來源並非俄羅斯遭到凍結的資產。對此決定，莫斯科採取正面回應態度。

全球正高度關注這些發展是否能為美俄即將在邁阿密舉行的終戰會談帶來積極影響。這場定於周末舉行的會談被視為可能改變戰爭走向的重要外交事件。

