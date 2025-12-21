美俄開展新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基：普丁未感受到應有壓力
美國川普（Donald Trump）政府積極推動烏克蘭戰爭和平談判，其談判代表當地時間20日在佛州與俄羅斯官員舉行最新一輪會談。此次會議是繼美方前一日與烏克蘭及歐洲官員討論後的後續行動，各方對於結束這場自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的衝突展現積極態度。
據《路透社》報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）會後向媒體表示，與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）的會談具有建設性，並將於當地時間21日繼續進行。「討論進展順利，會談已經開始並將持續到今天，明天也會繼續。」德米特里耶夫說。白宮官員則表示當日會談已結束。
川普的首席外交官兼國家安全顧問魯比歐（Marco Rubio）先前曾表示可能加入談判。美國、烏克蘭和歐洲官員本週稍早報告，在結束戰爭的談判中，針對基輔的安全保障已取得進展，但這些條件是否能被莫斯科接受仍不明確。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早在基輔表示，美國必須清楚傳達立場，若外交手段無法產生效果，就應對俄羅斯採取全面施壓措施。他認為普丁「尚未感受到應有的壓力」，並強調烏克蘭仍需要更多軍事援助，同時呼籲對俄羅斯整體經濟實施更嚴厲的制裁。不過，他也釋出善意，稱如果美國提議的三方會談能促進更多戰俘交換並為國家領導人會議鋪路，烏克蘭將支持與美國和俄羅斯的三方談判。
然而，據《路透社》報導，俄羅斯消息人士透露，德米特里耶夫與烏克蘭談判代表的任何會面都已被排除。美國情報報告持續警告，熟悉情報的消息人士稱，普丁仍意圖佔領整個烏克蘭，這與部分美國官員聲稱莫斯科已準備和平的說法相矛盾。
普丁在莫斯科年度記者會上未提供任何妥協，堅持俄羅斯結束戰爭的條件自2024年6月以來未曾改變，當時他要求烏克蘭放棄加入北約的野心，並完全撤出俄羅斯聲稱擁有主權的四個烏克蘭地區。基輔方面表示，不會割讓莫斯科軍隊在近四年戰爭中未能佔領的土地。
魯比歐19日向記者表示，結束戰爭的討論已取得進展，但仍有很長的路要走。「我們試圖扮演的角色是找出他們能夠同意的任何重疊之處，這就是我們投入大量時間和精力並將繼續這樣做的原因。這可能不可能實現，我希望可以，我希望能在年底前完成。」
