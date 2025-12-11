美保險公司倒閉！同行義氣接手 舊客戶權益有保障

美國知名保險公司倒閉，舊客戶將由新公司接手。（示意圖／翻攝自pexels）





美國明尼蘇達州保險公司UCare宣布倒閉，約30萬名年長及低收入民眾的保險安排受到衝擊。總部位於明尼頓卡的保險公司Medica將接手UCare的客戶，協助完成保險過渡。Medica執行長麗莎（Lisa Erickson）表示，公司將盡力減少對會員的影響。

據《MPRnews》報導，麗莎強調，2025年的保險安排不會立即變動，UCare會員可照原計畫繼續使用保險。至於2026年，會員可以選擇繼續原有的個人市場或Medicaid保險方案，也可自動轉入Medica計畫，保證過渡平順。

針對Medica自身財務壓力，麗莎指出，去年Medica虧損1.76億美元，但公司已與州府充分協商，確保保費合理且長期可持續，因此有信心能承接所有UCare的會員而不影響自身財務狀況。她指出，這次主要承接的是低收入補助計畫（Medicaid）和個人投保市場的會員，原本的聯邦醫療保險加成計畫（Medicare Advantage）會員則不在承接範圍內。

對於目前使用聯邦醫療保險加成計畫的民眾，麗莎建議盡早聯絡保險公司或顧問，取得最新訊息並完成轉保登記，以應對市場變動。

此外，超過千名UCare員工將面臨失業，Medica表示會評估吸納部分原公司人才，以維持服務品質，但目前尚無確切數字。至於收購交易是否會遭檢察官辦公室或其他監管單位提出問題，麗莎表示，已獲得良好合作與支持，對交易通過持樂觀態度。

麗莎強調，整個承接過程的首要目標是維護會員權益，盡量減少因公司倒閉造成的影響，同時確保保費及保障方案的穩定性。她說：「我們的目標是讓會員的過渡無縫接軌，保障權益不受影響，同時確保非營利健保體系的穩定運作。」

