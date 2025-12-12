美倡烏東設「自經區」 澤倫斯基：人民決定

記者賴名倫／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基11日證實，已向美方提交修正後的20點和平方案；針對美方提出在烏軍控制的烏東地區設立「自由經濟區」，他直言，要求烏軍單方面撤離防線「並不公平」，唯有俄軍落實相應後撤作法，才能獲得公平的妥協。

「英國廣播公司」（BBC）報導，根據美方提出的折衷方案，建議烏軍撤離頓巴斯，換取俄軍撤離其他州的部分區域、並凍結赫爾松與札波羅熱州的前線；並主張在頓巴斯地區的頓內茨克設立非軍事化的「自由經濟區」，降低俄方安全疑慮並促進停火。報導說，川普政府正積極遊說，希望能在耶誕節前實現停火。

澤倫斯基認為，僅要求烏軍後撤並不公平，折衷方案未詳述「自由經濟區」的管理權，若由俄軍接管，將引發烏國民眾反彈。他強調，無論是透過選舉或公民投票，烏克蘭人民都必須擁有發言權；且唯有俄軍也同樣後撤，才能緩和各界疑慮。

他也證實，烏國談判團隊10日已將修改版本送交華府，但雙方在領土歸屬與札波羅熱核電廠管理權仍有歧異。烏方也積極尋求美方支持簽署安全保障協議，以及經濟重建方案，以防止俄軍未來再興攻勢。

報導說，烏軍近日在多地發動反擊、逼迫俄軍防線後退，澤倫斯基表示「最後一哩路最難走」，而戰局很可能左右談判結果。

美提議烏軍撤出頓巴斯，並設立「自由經濟區」。圖為戰火蹂躪下的當地街景。（達志影像／美聯社資料照片）