美偕拉美盟友1月內2度聯合軍演 馬杜洛痛批「不負責任」

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)15日猛烈抨擊美國及其盟友千里達及托巴哥共和國(Trinidad and Tobago)舉行的最新聯合軍事演習「不負責任」，華盛頓正在加強其位於加勒比海地區的軍事存在。

卡拉卡斯(Caracas)方面聲稱，美國近期在該地區的軍事活動，是在謀劃推翻該國左翼領導人馬杜洛；華盛頓則稱其目標是打擊販毒黑幫。

這是美國和千里達及托巴哥在不到1個月的時間內，第二次舉行聯合軍演。

一艘美國導彈驅逐艦今年10月在千里達停靠了4天，進行另一輪軍事演習，委內瑞拉就在射程之中。委國政府稱此舉為「挑釁」。

馬杜洛15日在卡拉卡斯一場活動上表示：「千里達及托巴哥政府再次宣布了不負責任的軍演，將蘇克里州(Sucre)沿海水域出借用於軍事演習，其目的是威脅像委內瑞拉這樣的共和國，但委內瑞拉並不允許任何人威脅我們。」

馬杜洛呼籲他在委國東部各州的支持者，在排定於11月16日至21日進行的軍事活動期間，舉行「守夜活動和持續的街頭遊行」。

美國近幾週來已經向拉丁美洲部署了軍艦、戰鬥機和數千名士兵，並對21艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，造成至少80人喪命。

華盛頓方面沒有提供任何證據，證明被攻擊的是毒販，人權觀察團體表示，無論如何，這些攻擊都是非法行動。