美偵察機入侵領空伊朗不敢打? 美軍恐開打 哈梅內伊向人民喊話展決心

[Newtalk新聞] 據《法新社》9 日報導，伊朗最高領袖哈梅內伊當天呼籲伊朗民眾，在即將到來的伊朗伊斯蘭革命 47 週年紀念日前展現「決心」與團結意志。哈梅內伊透過全國電視發表談話指出，自 1979 年伊斯蘭革命勝利以來，「外國勢力一直試圖讓伊朗回到過去的狀態」，他所指的是巴列維王朝時期高度依賴美國的年代。他強調，國家力量並非主要來自飛彈與戰機，而是源自民族的意志與堅守，並呼籲人民再次展現這種精神，以挫敗敵對勢力的企圖。

在中東局勢持續升溫之際，美國正加快軍事部署。據《新浪新聞》指出，美軍正透過貨運飛機將坦克由挪威運往約旦。而美軍目前仍在調動更多兵力與軍事資源前往中東。

《今日以色列報》（Israel Hayom）則披露，以色列總理納坦雅胡對美國總統川普的政策動向深感憂慮，擔心川普可能從先前的強硬立場退讓，轉而僅進行有限的核問題談判，而非對伊朗採取更全面的對抗行動。耶路撒冷方面官員擔心，這將避免與伊朗的正面衝突，但納坦雅胡則認為，當前是美國採取軍事行動、削弱伊朗政權的罕見時機。

另有消息指出，一架美國 P-8 海上巡邏偵察機近日闖入伊朗領空。伊朗空軍雖然近期頻頻對外發出強硬威脅，但並未對該機開火。

此外，據《Defense Intelligence》消息，中國衛星影像顯示，美軍正在為針對伊朗的行動，準備其位於印度洋的關鍵轟炸機基地。影像也顯示，一艘導彈驅逐艦停靠在迪戈加西亞（Diego Garcia）基地港口，顯示美軍集結行動仍在持續。

該艦為阿利伯克級（Arleigh Burke class）導彈驅逐艦，屬於美國海軍主力戰艦，配備神盾作戰系統，具備強大的防空能力與戰斧巡弋飛彈，可執行多任務作戰，包括應對空中、水面及飛彈威脅。

