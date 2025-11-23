美傳首例H5N5死亡案例！台灣同步爆蘇丹紅風暴 衛福部：禽鳥別碰、問題產品全下架

衛福部長石崇良今（23）日表示，將持續監控國際 H5N5 疫情範圍，並妥善追查違規蘇丹紅在國內的流向與影響。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 美國日前爆出全球首例 H5N5 禽流感死亡案例，引發全球關注。衛福部長石崇良表示，該病毒屬於重組後的新型變異株，尚未傳出「人傳人」的災情，但仍需謹慎避免接觸禽鳥；同時，近日國內化妝品爆出部分原料含有禁用「蘇丹紅」（蘇丹色素 4 號），石崇良對此表示，已將國內 12 家業者的相關蘇丹紅產品緊急下架，第二批的檢驗結果將在明（24）日出爐。

據《美聯社》報導，華盛頓州衛生官員證實，一名住在格雷斯港郡、飼養家禽的高齡男性因感染罕見的 H5N5 病毒身亡，成為全球首例，但官方強調「風險仍屬低」。美國疾管中心（CDC）也表示，目前沒有跡象顯示，此病毒株具有「人傳人」能力。

衛福部長石崇良表示，該病毒屬於重組後的新型變異株，研判仍是禽傳人途徑，疾管署已啟動跨部門監測。而台灣目前正值冬季候鳥大量遷徙，他呼籲民眾避免接觸野鳥與家禽，落實個人衛生，以降低感染風險。

日前，食藥署也證實，台灣首度從市售化妝品中，驗出含有禁用色素「蘇丹 4 號」的成分，其源頭集中在新加坡廠商 Campo Research（Campo Cosmetics）生產的紅色複方原料，透過本地進口商「亦鴻企業」流入市場。對此，食藥署副署長王德原表示，目前清查下游名單鎖定 14 家業者，扣除未在台販售者後，共 12 家國內化妝品業者被列入調查，並由地方衛生局進行調查檢驗，下架有疑慮的批次，最快明日公布影響範圍。

食藥署強調，蘇丹 4 號依法不得出現在任何化妝品中，違者可依《化粧品衛生安全管理法》開罰 2 萬至 500 萬元，並須全面回收銷毀。由於中國也曾在十月通報同款原料疑似遭污染，且兩地來源均指向新加坡同一家公司，食藥署表示，我國已發函新加坡衛生主管機關，要求其協助調查，不排除啟動跨境求償。

目前，食藥署已封存問題原料五批，禁止移動或使用，並向財政部調閱進口資料，追查是否尚有其他業者輸入同源的原料。並提醒民眾，若已購買疑似商品，應立即停止使用，並向業者要求退換貨；如出現紅腫、刺激或過敏，應立即就醫。

