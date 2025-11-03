美債出運 投資人認錯搶買…表現五年來最佳

儘管川普重返美國總統大位以來美國在全球債市的強勢地位不斷遭到質疑，30兆美元的美債市場在投資人持續敲進帶動下，今年仍可望寫下五年來最亮眼表現，證明今年稍早盛行的「拋售美國」交易大錯特錯。

從美國投資人角度來看，美國公債6月以來表現輕鬆擊敗其他已開發國家債券，扭轉今年上半年表現大幅落後的頹勢。整體而言，美國公債市場今年來已漲6%左右，邁向2020年以來最佳全年表現。

川普祭出全面性關稅和減稅政策、對預算赤字不屑一顧並持續攻擊聯準會（Fed），都讓外界感到憂心。美國公債在這些憂慮籠罩下需求依然熱絡有好幾個原因。首先，由於企業尚未把關稅成本全部轉嫁給消費者，通膨大致持續獲得控制；其次，關稅收入及美國聯邦政府大舉裁員，已削減預算赤字；第三，Fed兩度降息已提振經濟，未來預料還會繼續降。

廣告 廣告

同樣重要的是，美國在債券投資人眼中似乎仍是爛蘋果中最完整的一顆。美國不是G7唯一債務和赤字膨脹或政府功能失調的國家，其他主要央行不是降息周期已走到尾聲，就是像日本一樣可能升息。另外，美國至今也仍是最大及流動性最充裕的固定收益市場。

不過，美債面臨的逆風尚未完全消散。儘管關稅收入達到每月約300億美元，美國全年舉債需求仍超過1.5兆美元。另一方面，美國關稅也可能被推翻，最高法院本周將就關稅是否合法舉行聽證會。

被固定收益投資人視為眼中釘的通膨也仍構成風險，儘管聖路易聯邦準備銀行研究顯示，截至目前企業僅轉嫁約35%新增關稅成本給消費者。不久前才寫下數十年來最差上半年表現的美元，同樣不能忽視，美元貶值會侵蝕投資人以本國貨幣計算的報酬率，對持有約三成美國債券的外國債權人而言是警訊。

先鋒（Vanguard）基金經理人麥濟爾說：「如果通膨真的再次升溫，還是外界對財政或Fed獨立地位的憂慮復熾，投資人將開始擔心債券風險，因為屆時殖利率會受到干擾並走揚。」

【看原文連結】

更多udn報導

道奇MVP大嫂團合照超吸睛 真美子披大谷17號戰袍

黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫逾月、選店藏巧思

浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用

開撕粿粿後首現身！范姜彥豐暴瘦11公斤 揭爆料原因