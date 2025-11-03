美債出運 投資人認錯搶買…表現五年來最佳
儘管川普重返美國總統大位以來美國在全球債市的強勢地位不斷遭到質疑，30兆美元的美債市場在投資人持續敲進帶動下，今年仍可望寫下五年來最亮眼表現，證明今年稍早盛行的「拋售美國」交易大錯特錯。
從美國投資人角度來看，美國公債6月以來表現輕鬆擊敗其他已開發國家債券，扭轉今年上半年表現大幅落後的頹勢。整體而言，美國公債市場今年來已漲6%左右，邁向2020年以來最佳全年表現。
川普祭出全面性關稅和減稅政策、對預算赤字不屑一顧並持續攻擊聯準會（Fed），都讓外界感到憂心。美國公債在這些憂慮籠罩下需求依然熱絡有好幾個原因。首先，由於企業尚未把關稅成本全部轉嫁給消費者，通膨大致持續獲得控制；其次，關稅收入及美國聯邦政府大舉裁員，已削減預算赤字；第三，Fed兩度降息已提振經濟，未來預料還會繼續降。
同樣重要的是，美國在債券投資人眼中似乎仍是爛蘋果中最完整的一顆。美國不是G7唯一債務和赤字膨脹或政府功能失調的國家，其他主要央行不是降息周期已走到尾聲，就是像日本一樣可能升息。另外，美國至今也仍是最大及流動性最充裕的固定收益市場。
不過，美債面臨的逆風尚未完全消散。儘管關稅收入達到每月約300億美元，美國全年舉債需求仍超過1.5兆美元。另一方面，美國關稅也可能被推翻，最高法院本周將就關稅是否合法舉行聽證會。
被固定收益投資人視為眼中釘的通膨也仍構成風險，儘管聖路易聯邦準備銀行研究顯示，截至目前企業僅轉嫁約35%新增關稅成本給消費者。不久前才寫下數十年來最差上半年表現的美元，同樣不能忽視，美元貶值會侵蝕投資人以本國貨幣計算的報酬率，對持有約三成美國債券的外國債權人而言是警訊。
先鋒（Vanguard）基金經理人麥濟爾說：「如果通膨真的再次升溫，還是外界對財政或Fed獨立地位的憂慮復熾，投資人將開始擔心債券風險，因為屆時殖利率會受到干擾並走揚。」
更多udn報導
道奇MVP大嫂團合照超吸睛 真美子披大谷17號戰袍
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫逾月、選店藏巧思
浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用
開撕粿粿後首現身！范姜彥豐暴瘦11公斤 揭爆料原因
其他人也在看
不等最高法院終判 財長貝森特：川普關稅將長期存在
美國最高法院預定5日審理川普政府關稅違法一案，從美國商會到前國安官員多方提出約40份法律意見提交法院，敦促最高法院裁定川...聯合新聞網 ・ 34 分鐘前
美經濟「未爆彈」曝光！聯準會鮑爾警告 最害怕就業災難
美國經濟出現分裂警訊，低收入者與年輕人族群面臨越來越沉重的壓力，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告，強勁的經濟成長掩蓋基層脆弱，密切關注企業停止招聘甚至裁員的消息。與此同時，連鎖餐飲品牌Chipotle也提出相同看法，低收入與年輕族群顯著縮減消費。中時財經即時 ・ 51 分鐘前
台股盤前／OpenAI合作亞馬遜！美科技股狂嗨 台股開盤有望延續紅盤
美股日光節約時間結束後的首個交易日（日）3，科技股火力全開，亞馬遜（Amazon）宣布與人工智慧巨頭OpenAI簽署一項價值380億美元（約新台幣1.2兆元）的雲端運算採購協議，推升股價創歷史新高，帶動那斯達克與費城半導體指數雙雙收紅，道瓊則在資金轉向科技股下小跌226點。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前
OpenAI與亞馬遜協議激勵AI類股走高 美股多收漲
（中央社紐約3日綜合外電報導）ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元協議，激勵人工智慧（AI）類股走高，蓋過美國供應管理協會（ISM）報告顯示製造業持續低迷的影響，華爾街股市今天多收漲。中央社 ・ 28 分鐘前
亞馬遜合作OpenAI後股價飆4% 輝達再受益
[NOWnews今日新聞]美國人工智慧新創巨頭OpenAI，3日宣布與亞馬遜雲端運算服務（AWS）簽下一項價值380億美元（約1.2兆新台幣）的雲端運算採購協議，消息一出，不僅帶動亞馬遜股價上漲，也為...今日新聞NOWNEWS ・ 51 分鐘前
美中達成協議 暫停徵收港口費為期一年
根據英國航運相關網站表示，美國與中國已達成協議，暫停對彼此船舶徵收報復性港口費為期一年，象徵川普政府對抗中國造船業主導地位的核心策略暫時踩下剎車。美國總統川普於十月三十日宣布，已與中國國家主席習近平達成協議，美國將降低部分對中關稅，換取中國承諾加強打擊非法芬太尼貿易、恢復購買美國黃豆，並維持稀土出口。這場歷史性會談於韓國釜山舉行，為二○一九年以來兩人首次面對面會晤，並為川普亞洲行畫下句點；期間他也分別與韓國、日本及東南亞多國簽署貿易協定。美國華府自十月十四日起，針對所有與中國有關連船舶在美國港口徵收特別費用，作為美國貿易代表署（USTR）調查中國在造船與海運產業中「主導性地位」的行動之一。據中國商務部聲明，美方現已同意暫停該措施一年，中方也同步暫停針對美國船舶的報復性徵費 ...台灣新生報 ・ 1 天前
股匯不同調 新台幣收30.838元寫近6個月新低
（中央社記者趙敏雅台北2025年11月3日電）股匯市表現不同調，台股收盤再寫新高，不過外資匯出之下帶動新台幣貶破30.8元關卡，終場收最低30.838元，貶8.9分，不只連續4個交易日貶值，收盤價更是近6個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額18.105億美元。美中近期就稀土供應達成協議，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2日受訪時表達憂心，指稱「中國有時不是可靠夥伴」。川習會後，金融市場反應審慎，加上美國聯準會（Fed）12月是否再降息仍未定調，美元指數居高，逼近100大關，非美貨幣承壓。台股今天上下震盪344點，終場在台積電由黑翻紅下，指數收盤上漲101.24點，收在28334.59點，創下收盤歷史新高。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超85.88億元。新台幣匯率上午以30.76元開出後，在美元強勢影響之下，一路走弱，隨著外資加大匯出力道，更讓匯價迅速跌破30.8元，終場收在30.838元，寫下5月初以來、近6個月新低紀錄。外匯交易員表示，今天外資賣超84.46億元，促使新台幣走貶，不過出口商拋匯力道也較明顯，後續關鍵仍在外資動向，也須留意出口商拋匯中央社財經 ・ 12 小時前
南韓要超車台灣？ 黃仁勳宣布與韓AI同盟四大巨頭搶灘｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
輝達執行長黃仁勳10/31登上「APEC領袖峰會」壓軸舞台，以「輝達綠」領帶登場，大談AI未來。展示影片全由算力模擬、沒有任何動畫，展現AI在機器人跟各種領域的潛力，黃仁勳也直言AI正顛覆60年電腦工業。南韓總統李在明也趁機宣布，將與輝達合作打造「亞太AI創新中心」，投資金額超過新台幣3千億。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 55 分鐘前
最高法院難撼動川普關稅 訴訟失敗恐危及國家安全
美國最高法院5日將審理川普政府對等關稅政策的合法性，之前聲稱有義務旁聽判決的美國總統川普，2日改口表示不會出席聽證會，強調如果輸掉這場官司，美國將在未來好幾年被削弱，陷入金融困境。此外，川普自豪關稅替美國帶來財富，但根據最新民調，59％的美國人不贊成川普的工作表現，並將通貨膨脹歸咎於他。中時新聞網 ・ 2 小時前
台北信義區豪宅雙屍案手機解密 創投富少與女藥頭關係曝光
37歲陳姓創投富少與25歲曾姓女密友上月25日陳屍台北市信義區豪宅，且桌上有至少4種毒品，不排除2人混用毒品或施用過量致死。檢警從死者手機通聯紀錄查到疑似提供毒品的藥頭及送貨者共3人，而陳男時常招待蘇姓女子旅遊，因此陳男若需要毒品，蘇女就會協助向鍾姓藥頭調貨，再由謝姓男子送毒到豪宅交給陳男。自由時報 ・ 37 分鐘前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
臺銀：三因素牽動金價
隨著中國大陸自11月1日實施新的黃金稅收政策，全球金市震盪加劇，金價短線承壓，台灣市場投資者持續觀望。臺銀最新周報顯示，...聯合新聞網 ・ 26 分鐘前
【公告】臻鼎-KY114年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2025年11月03日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：臻鼎-KY114年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：凌惇說 明：1.董事會召集通知日:114/11/032.董事會預計召開日期:114/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 15 小時前
匯率期貨趨勢專欄－日銀有望升息 日圓後市可期
日本政府上周五公布了10月的核心消費者通膨（CPI）較去年同期上漲2.8％，高於9月的2.5％及市場預期的2.6％。這似乎印證日本央行自身的預測，即在2026年3月結束的財年中，核心CPI漲幅將達2.7％。工商時報 ・ 2 小時前
關稅衝擊 美消費者荷包縮水
根據LendingTree的分析，由於美國總統川普的關稅政策，美國消費者的荷包在今年假日旺季將因此減少數十億美元。工商時報 ・ 2 小時前
台積電2奈米晶片投產助業績 美媒：未來5年股價可望再漲148％
要找到最值得買進且長期持有的人工智慧（AI）概念股極不容易，可供選擇的股票有很多，但美國投資媒體《The Motley Fool》分析，投資人應從資金流向下手，目前資金投入最大的領域是建構AI運算基礎設施，而台積電在整個AI運算產業中占據主導地位，對所有運算設備供應商都至關重要，因為他們無法自行生產自由時報 ・ 47 分鐘前
盤後籌碼／外資賣超84億 面板、記憶體這幾檔又被倒貨了
外資（3）日雖轉為賣超84.5億元，三大法人合計賣超85億元，但台股在權值與金融股撐盤下仍強彈101.24點，收在28,334.59點，成交量5,623億元。整體盤勢受美股財報偏多激勵，但國際政經局勢波濤洶湧，美最高法院將於11月5日開啟關稅辯論、聯邦政府關門危機未解，每天造成經濟損失達150億美元，聯準會主席鮑威爾談話偏鷹、川普又放話要重啟核試，市場避險氣氛升高。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
臺灣企銀論壇 助企業因應關稅變局
為協助企業掌握全球貿易情勢變化、妥善因應關稅政策調整帶來的營運挑戰，臺灣企銀11月起舉辦「掌握關稅變局新契機」系列論壇與講座，首場論壇11月3日於台北君悅酒店盛大揭開序幕，邀請多位學者專家及金融實務代表分享最新國際經貿趨勢及最前線觀察，協助企業洞悉供應鏈重組與市場轉型方向。工商時報 ・ 2 小時前
關稅衝擊趨緩 勞工無薪假人數 首見下降
勞動部3日公布最新減班休息（即無薪假）統計，共455家事業單位通報，影響人數8,331人，為下半年以來首度出現人數下降，相較上期的432家、8,543人，本期家數雖增加23家，但人數微減212人，不過製造業仍占整體近九成五。另外，受關稅影響人數也同步減少，共370家、共7,575名，較上期相比增加16家，人數減少348人。工商時報 ・ 2 小時前
淨流入居冠 美股基金超吸睛
受降息疊加貿易緩和預期，全球股市齊漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計至10月29日止近一周，美國股票基金淨流入居冠、金額為60.16億美元，其次為全球新興市場15.69億美元。工商時報 ・ 2 小時前