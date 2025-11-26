美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降息機率大增，其次則是白宮國家經濟委員會主任哈塞特已成為聯準會（Fed）下一任主席的熱門人選。

美國各天期公債的殖利率25日全面下滑，基準的10年期殖利率一度下探至3.986%，終場收在3.997%，是10月28日以來首見跌破4%整數大關。

26日開盤小幅反彈後，盤中又一度跌破4%，報3.994%之後回升到4.019%，仍徘徊在10月底Fed會議以來最低水準附近。

廣告 廣告

投資人大舉押注Fed將在12月會議再度降息，一掃上周對降息概率的疑慮。彭博資訊根據利率交換市場的報價指出，目前市場認為Fed下月降息1碼的機率達到80%。過去三個交易日，聯邦資金期貨合約新建倉部位激增，1月合約上周連兩日創下單日成交量紀錄。

國際金價也隨之上漲。現貨黃金26日一度漲逾1%，報每英兩4,173.4美元，觸及兩周高點，紐約期貨也同步上漲。瑞銀集團（UBS）分析師史陶諾沃表示，市場又開始認為聯準會下月會降息，而利率低通常對黃金是利多。德銀在對金價的最新預測中，上修明年展望，平均價格從先前預測的4,000美元提高到4,450美元，最高則可能漲到4,950美元。

美國上周公布遲來的9月就業數據，結果顯示經濟呈現喜憂參半的局勢，利率預期於是開始轉變。隨後，重量級決策官員紐約聯準銀行總裁威廉斯又表示，由於就業市場走軟，他認為Fed近期內仍有再次降息的空間。這一番話進一步提升降息預期。

Brandywine Global投資管理公司經理人陳崔西（音譯）表示，「Fed意見分歧很大」，但看起來「鴿派超過了鷹派」。

【看原文連結】

更多udn報導

老師低血糖暈倒！全班學生也倒一片 奇葩原因曝

天氣轉涼穿搭首選？信義區女生清一色「3件套」

失智最早徵兆非健忘 醫揭1變化是大腦在求救

神級美貌變調？迪麗熱巴現詭異「浮腫感」惹議