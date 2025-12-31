美債最佳替代方案 野村推出全台首檔澳債ETF 00987B
▲(右起：）野村投信全球整合投資方案部主管游景德、00987B ETF基金經理人劉璁霖、總經理黃宏治、投資策略部副總經理張繼文合影。
野村投信宣布將推出全台首檔澳洲債券ETF「野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B），搶攻債券 ETF 市場。澳洲債市具備成熟市場特性，具有高信用評等、低信用風險、高流動性等特色，在全球市場動盪之際，吸引收益型投資人的目光。00987B ETF發行價每股新台幣 15元，擬於2026年1月5日至1月9日募集，預計在報請成立後，預定2026年1月22日掛牌上市。
野村投信總經理黃宏治表示，台灣投資人對於可兼具風險控管與收益機會的產品需求甚高，過去美國公債是金融市場公認的抗波動避風港，但面對美國財政赤字與政策不確定性升高，「澳洲政府公債」以3A信評、穩健經濟、殖利率三重實力，成為美債以外的優質選擇。澳洲主權債是全球少數連續 30 年維持「三大信評機構 AAA 信評」的市場之一。自 1992 年起，從未被降級，穩坐全球債信信評頂端。對比美國在 2011 年遭標普調降至 AA+，澳洲的「真正 AAA*」，象徵堅強的經濟實力。澳洲經濟韌性強勁，過去30 年只出現一次輕微衰退(僅-0.1%，為疫情期間)，在各成熟經濟體中，澳洲 GDP 成長曲線最為穩定。背後關鍵在於強勁的內需動能、豐富資源出口與優異財政體質，讓澳洲成為全球經濟變動中的「黃金防線」，中長期債券投資人不妨考慮適度配置澳洲公債，作為替代傳統美債的部分配置。00987B ETF 包含「主權債」(由澳洲政府發行，信用等級最高、流動性強)及「類主權債」 (由澳洲各州政府，國營事業或政府背景機構發行，同樣具相對高信評與穩定收益特性)，結合兩種配置，更能兼顧防禦與分散效果。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，回顧今年9月終於迎來投資人期待已久的美國重啟降息，聯準會於9月、10月會議連續各降息1碼，但會後聲明卻轉為鷹派。美債殖利率下行狀況不如預期，殖利率敏感度高的債種如公債等表現受到壓抑，投資債券若想要單靠殖利率下行帶動資本利得，效果恐怕有限，受惠市場投資氣氛良好、具備利差進一步收窄空間的澳洲公債，在基本面無虞的情況下表現出色，澳債在投資組合中用來分散風險、降低波動是聰明的選擇。面對美國財政狀況惡化、可能削弱美聯儲(FED)獨立性的舉措以及國際貿易戰的擔憂，都有助於推升投資者對高評級澳洲公債的興趣，在市場利率處於箱型區間下，澳洲公債債最大優勢在於相對歷史水準擁有更較高的收益率，有利投資人長期持有。
00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF基金經理人劉璁霖進一步表示，澳洲經濟穩中帶強，不但GDP長年表現穩健，過往30年的年均複合成長率也達到近3%的水平，同樣高過其他成熟國家與地區。國際三大信評機構給予澳洲的本國貨幣長期債務信評迄今都維持3A信評，澳洲主權債評級從未被調降是債信優等生。實際上澳洲公債正從全球不確定性中受益，根據彭博資料，澳洲在2026年及2027年的GDP成長預測值優於其他主要成熟國家及地區。在真3A信評的所有國家中，澳洲十年期公債殖利率明顯更具吸引力。目前澳洲10年期公債價格低於90元，相對發行面額仍有10%以上折價；加上殖利率處在十年來相對高檔，以歷史角度來看其評價面極具吸引力。
00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF (本金之配息來源可能為收益平準金)追蹤指數「ICE TPEx 10年期以上主權及類主權債券指數(以下簡稱澳洲10Y+主權及類主權債指數)」追蹤在澳洲國內市場公開發行、以澳幣計價之主權及類主權債券之表現，成分債券篩選包含，澳洲10Y+主權及類主權債指數涵蓋澳洲國內公開發行的主權及類主權債券，類主權債券依據ICE定義，包含澳洲半官方機構、超國家組織及外國政府所發行的債券。債券到期日須至少剩餘十年，確保指數反映長期利率走勢。其次，債券的發行規模需達十億澳幣以上，且僅納入固定利率債券。在流通在外餘額方面，主權債券需達十億澳幣，類主權債券則需達一億澳幣以上。在權重計算方面，指數採用依票面利率加權的市值方式，並設有權重上限以避免集中風險。單一最大成分債券的權重不得超過30%，而前五大成分債券合計權重則不得超過65%。此外，指數每月定期納入新債券，確保成分債券的即時性與代表性。
