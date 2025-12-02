美債波動加劇！資金尋新避風港 全台首檔澳洲債ETF將於1/5開募
【記者呂承哲／台北報導】美國9月非農就業數據超乎預期，但聯準會官員同時釋出降息訊號，市場預期至 2026 年仍具降息空間，美債殖利率恐再走低。野村投信指出，相較美債波動加劇、穩定度下降，投資人正積極尋找更具防禦性的公債標的。歷史統計顯示，近兩次美債殖利率大幅下行期間，澳洲公債報酬率明顯優於中長天期美國公債，且遠勝短天期美債，展現其具備收益與防禦雙重特性。
根據國際貨幣基金（IMF），澳洲已成功實現經濟軟著陸，2025 年 GDP 估成長 1.8%，2026 年可望升至 2.1%；通膨於 2025 年第二季降至 2.7%，失業率維持低檔 4.3%。在結構改革、產業升級與政府持續推動基礎建設數位化的帶動下，內需消費回溫，有助強化澳洲公債後市支撐力道。
全球金融市場近期震盪加劇，美國降息預期升降反覆，使資金開始尋求美債以外的分散配置。澳洲身為成熟市場典範，具 AAA* 信評優勢、制度透明，信用風險極低。野村投信表示，投資組合若適度納入澳洲公債，不僅能降低整體波動度，也有助提升長期報酬潛力。
全台首檔澳洲債 ETF「野村澳洲 10 年期以上主權及類主權債券 ETF」（00987B）將於 2026 年 1 月 5 日至 9 日募集，發行價每股 15 元，預計 1 月 22 日掛牌。
2025 年被視為全球經濟與供應鏈重新洗牌的重要一年。自美國政府啟動「對等關稅」以來，保護主義升溫，美元自年初以來重挫近一成，美國債務占 GDP 比重逼近 130%，財政壓力驟增，使投資人更傾向尋找財政健全且波動度更低的成熟市場。澳洲因此成為關注焦點。
野村投信總經理黃宏治指出，澳洲擁有三大核心利多：首先，產業結構均衡、抗波動力強。知識服務業占 GDP 七成以上，自然資源產業占比約 16%，在景氣下行時扮演支撐角色，例如 2009 年金融海嘯期間，天然資源產值仍逆勢成長；製造業與兩者互補，使澳洲經濟在全球動盪中更具韌性。
其次，澳洲人口紅利領先成熟國家。受惠移民政策與較高生育率，人口年複合成長達 1.5%，遠高於美國與歐洲。聯合國預估，澳洲人口將於 20 年後突破 3,100 萬，持續支撐內需、稅收與財政狀況。
第三，澳洲各州產業分工明確，形成多核心、互補的經濟體系。東部三州為金融與科技主力，貢獻 GDP 七成以上；西澳與北領地為能源與礦產出口重鎮；南澳因國防與再生能源投資快速成長。多元布局使澳洲 GDP 成長率可望於 2026、2027 年分別達 2.2% 與 2.5%，在成熟國家中表現亮眼。
野村投信投資策略部副總經理張繼文補充，澳洲公債憑 AAA* 評等與流動性持續改善，已成為全球資金兼顧避險與收益的優選標的。在就業市場穩健下，澳洲央行維持溫和降息態度，有助提升公債吸引力。澳洲公債市場規模已達銀行信貸的八成，金融科技與政府合作強化造市機制，提升中長期流動性。
