美債越來越不穩，投資人還能轉向哪座避風港？法人點名這市場，三大利多凸顯優勢

美國聯準會（Fed）利率決策動見觀瞻，即便近期降息預期升溫，美債殖利率可能下行，但法人提醒，美債波動越來越劇烈，穩定度大不如前，投資人可能需要另尋優質債券標的。

野村投信指出，根據歷史統計，近兩次美債殖利率大幅下滑期間，澳洲公債報酬率表現優於中長天期美國公債，並且遠高於短天期美國公債，顯示其防禦特性與收益潛力。

國際貨幣基金（IMF）最新報告顯示，澳洲成功實現軟著陸，預估2025年經濟成長1.8%，明年可望攀升至2.1%，通膨於今年第二季降至2.7%，失業率維持低檔4.3%。在經濟穩健、結構改革持續推進，加上政府加碼重點產業、友善外資政策與基礎建設數位化，內需消費回升，產業升級與民生福祉同步提升，為澳洲公債後市提供強勁支撐。

美債以外的優質選擇

野村投信分析，近期國際金融市場波動加劇，隨著美國降息預期降溫，資金正積極尋求美債以外的配置選擇。在全球資產均衡配置的趨勢下，澳洲作為成熟市場的典範，具備3A評級優勢，信用風險極低，如果投資組合適度納入澳洲公債，將有助於分散風險並降低整體波動度。

廣告 廣告

全台首檔澳洲債券ETF「野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B）」將於明年1月5日至1月9日募集，發行價每股新台幣15元，預計募集成立後，預訂1月22日掛牌上市。

野村投信表示，回顧2025年，川普政府4月推出「對等關稅」，象徵全球化時代告終，保護主義全面升溫；美元自年初以來重挫近10%，美國債務占GDP比重逼近 130%，財政風險急速累積。科技供應鏈重組、美國與各國貿易摩擦升溫，讓投資人急尋一個貿易與財政更穩健的市場，澳洲或許正是最佳解答。

為何澳洲在成熟市場中最具韌性？野村投信總經理黃宏治指出，現在投資澳洲公債正逢其時，因為澳洲坐擁三大核心利多。

產業結構均衡，抗波動能力強

黃宏治說明，澳洲在過去30年只出現過一次輕微的經濟衰退，景氣波動遠低於美國、歐盟、日本，這得益於獨特的「三軸結構」。首先是知識服務業占比超過七成，與成熟國家一致。

其次，自然資源產業占比達16%，在全球衰退時提供強大支撐，例如2009年金融海嘯期間，天然資源產值逆勢成長將近5%。此外，製造業與前兩者形成互補，讓澳洲在風浪中更穩健。

過去30年，成熟國家GDP衰退次數&最大衰退幅度（%）。資料來源：Bloomberg，野村投信整理

人口紅利領先成熟國家

第二項利多，受惠於積極移民政策與較高生育率，澳洲人口年均複合成長率達1.5%，遠遠超過其他成熟國家。

澳洲目前人口逾2700萬，聯合國預測20年後將突破3100萬，人口成長支撐服務業、稅收與財政穩定。

成熟國家及地區人口成長趨勢（指數）。資料來源：Bloomberg，野村投信整理

多元產業布局 提升整體經濟韌性

黃宏治表示，澳洲由六大州與兩領地組成，新南威爾斯、維多利亞、昆士蘭等東部三州為金融與科技樞紐，貢獻 GDP七成以上；西澳與北領地則是礦業與能源出口重鎮；南澳州因國防與再生能源投資成長迅速；塔斯曼尼亞則以漁業與觀光見長。

根據彭博預估，澳洲明年經濟成長2.2%、2027年可達2.5%，顯著高於其他成熟國家。黃宏治認為，在保護主義浪潮席捲全球之際，澳洲憑藉內需動能、資源優勢與產業平衡三大支柱，展現罕見的經濟韌性，成為新時代最值得關注的成熟市場。

單一國家ETF波動大 投資人應留意

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，澳洲公債在全球資金配置中持續走強，憑藉 AAA信用評級與制度透明化，成為兼具避險與收益的首選，加上澳洲公債交易量持續攀升，內外資積極布局，市場熱度不斷升溫。

張繼文指出，在就業市場穩健的背景下，澳洲央行（RBA）維持溫和降息態度，進一步強化公債吸引力。澳洲公債市場規模已達銀行信貸的80%並持續擴張，政府與金融科技合作強化造市能力，提升中長期流動性。面對全球金融市場波動加劇，澳洲公債成熟金融制度及AAA高評級，將成為投資人強化投組強韌支撐的優選。

野村投信提醒，單一國家ETF波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險，投資人應謹慎留意，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家ETF時，不應以短期資金投入，必須考量自身的財力適度配置及風險承受度，而且通常需要長期持有才能發揮投資效益。



更多風傳媒報導

