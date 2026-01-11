美允售丹麥「地獄火」飛彈 拓展精確打擊能量

記者廖子杰／綜合報導

儘管美國總統川普日前暗示，不排除動用武力控制丹麥自治領地格陵蘭，美國國務院近日仍批准向丹麥出售100枚AGM-114R「地獄火」飛彈與相關設備，協助丹麥地面部隊持續拓展精確打擊能量，應對區域潛在威脅蠢動。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美國防安全合作局（DSCA）8日指出，允售清單包含至多100枚AGM-114R「地獄火」飛彈、3套M299飛彈發射架、2輛MHU-191/M拖車、3組BRU-14掛架，以及相關零附件、訓練、後勤等相關支援項目，總價值約4500萬美元（約新臺幣14.3億元），已啟動通知國會程序。

美國務院表示，丹麥是美方在北約的重要盟友之一，該項軍售不僅與美國外交與國安政策目標相符，也有望協助該國提升防衛能量，強化與美軍和北約盟邦間的聯戰能力；並讚揚丹麥是協助維繫歐洲政治穩定與經濟發展的重要力量。

由洛克希德馬丁集團產製、型號為AGM-114的「地獄火」飛彈，迄今已生產超過14萬枚，是美國與各盟邦武裝部隊的代表性武器之一，能由旋翼機、無人機及定翼機等載臺掛載操作，且可運用不同尋標頭，用於攻擊地面或海上目標，具備優異作戰彈性。

另值得注意的是，針對川普日前暗示可能動用武力奪取格陵蘭的說法，格陵蘭議會5個政黨領袖9日發布聯合聲明，重申「不想當美國人」，強調「格陵蘭的未來必須由格陵蘭人決定」。

美允售丹麥AGM-114R「地獄火」飛彈與相關裝備，助其強化打擊戰力。圖為美軍AH-64E「阿帕契」攻擊直升機試射「地獄火」。（取自DVIDS網站）