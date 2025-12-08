美元下挫+台股反彈！新台幣盤中升逾1.5角 午盤收31.116元

台股反彈、外資匯入，新台幣午盤暫收31.116元、升值1.42分。資料照



美股上週集體收高，激勵台股今（12/8）日開盤上演先貶後升，國際美元走弱，新台幣匯率以微幅貶值開出，在外資回頭買超，出口商賣壓出籠，約莫半小時，匯價直接升破31.2價位，便一路31.1字頭邁進，盤中升幅逾1.5角，午盤暫收31.116元、升值1.42分，台北外匯公司成交金額6.98億美元。

美國上週五迎來多項經濟數據，9月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增2.8%、月增 0.2%，整體PCE月增與年增率與市場預期一致，顯示物價壓力維持溫和；另外，消費者信心也創下五個月來首次回升，反映民眾對通膨看法改變。

美股四大指數上週全面收紅，美元指數則貶破99價位。台股今日持續發動攻勢，盤中收復2萬8000點，上漲逾200點，新台幣匯率一早以小貶0.2分開出，在外資大舉匯入，出口商急著進場拋匯，約半小時後，匯價幾乎一面倒，升破31.2元後，再邁向下一道關卡、31.1元，午後就看央行是否出手調控。

在降息預期大增下，美元指數回落，主要亞幣反彈，人民幣兌美元中間價為7.0764，日圓兌美元來到155附近，韓元為1469.7，星幣則是1.2951。

