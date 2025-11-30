美元保單比拚1／利變保單利率跌多漲少 4%養老險強勢回歸搶翻天

美元利變保單下架後宣告利率漲少、跌多，讓保戶常覺得無法反映當前利率水準。（本刊資料照）

美元利變保單高宣告利率吸引大量保戶購買，但近年來，許多保戶卻深陷於利變型保單「漲少跌多」的宣告利率陷阱中，收益不如預期，引發市場強烈質疑。面對這種不確定性，市場開始渴望有「保證」性質的產品；而睽違多年，具備固定預定利率的美元養老險強勢重返，以鎖利4%以上的優勢吸引了大量資金。

「當初買的時候利率好漂亮，停售後卻一路下滑。」41 歲的林小姐，回想 6 年前購入的利變型美元保單仍感到懊惱。當時保險業務口中「宣告利率 4%，比美金定存好太多」，讓她毫不猶豫簽下要保書；未料商品一停售，沒幾個月後宣告利率隨即從4%往下滑，甚至在2022年美國升息循環期間，一度低於3%。

廣告 廣告

2年前因為資產配置需求，林小姐再度買入另一張美元保單，「雖然宣告利率緩步上升，但也僅比購入時多0.3個百分點；但下跌幅度卻曾超過 1%。」她苦笑說，收益根本不如預期，也讓人很不安心。

這種「漲少跌多」的現象，其實在市場上並不少見。許多保戶困惑，美國升息期間、美元定存利率大幅上升，為什麼美元利變保單宣告利率卻跟不上？甚至還可能持續調降？

關鍵在於壽險公司的投資成本。依據法令規定，美元利變保單的宣告利率訂定，是以固定利率債券利息收益率為基礎，若公司在資產配置分布上能獲得較高且穩定之固定債息收益率，就會評估調升宣告利率，亦即保單當前的利率水準是反應當初進場成本。

提到美元保單市場的變化，捷安達保經董事長吳鴻麟表示，約在2018年後，無論是存款利率或20、30年美國公債殖利率都出現大幅下滑，因此固定利率美元保單在那段時間陸續退出市場。隨著利率走低，保險公司決定讓保單利率能反映市場狀況，因此改推出利變型保單，多數以美元為主。

因此今年固定利率養老險重返市場後備受關注。台灣人壽今年4月打頭陣，推出「台灣人壽美利富美元養老保險」，因預定利率直上4%，並且鎖利7年，據保經通路表示，上市後沒多久銷售就衝破10億元；之後多家壽險公司也陸續跟進發行，包含遠雄、元大、台新、合庫、南山、凱基、台銀人壽等都有相關產品上市。

台灣人壽表示，近年來隨著市場波動加劇、國際經濟可能進入降息循環，客戶更重視資金安全性，並希望鎖住穩定收益，因此順勢推出固定利率的養老險保單。

分析商品架構，養老險單純以預定利率累積保價金，與美元利變保單、分紅保單不同的是，養老險到期保單就解約，以原幣別退還給保戶，等於是相對「有保證」的商品，且目前市場預定利率大多落在4%至4.2%之間，相較美元定存利率僅約2%，吸引不少民眾目光。

更多鏡週刊報導

美元保單比拚2／4%鎖利養老險掀市場搶購 台壽首發破10億、各大壽險跟進

美元保單比拚3／利變、分紅、養老險怎麼選？ 專家：別只看數字就下手