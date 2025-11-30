美元保單比拚2／4%鎖利養老險掀市場搶購 台壽首發破10億、各大壽險跟進

相較利變及分紅保單，固定利率養老險因收益明確，成為保戶求穩心態下的新選擇。（台壽提供）

美元利變保單在台灣銷售多年，曾締造多張百億級神單，但保戶常遇到的挫折是：商品停售後，宣告利率卻像溜滑梯般一路下滑；另外，近年熱銷的分紅保單，則可能因投資績效影響保單分紅率，無法保證長期穩定，讓不少人產生落差與不信任感。也因此，今年上半年固定利率美元養老險一推出，馬上吸引大批保戶目光。

美元利變保單銷售多年，經常出現百億神單席捲市場，但不論在架上銷售時有多風光，保單下架後，宣告利率卻經常出現溜滑梯的走勢；或如近幾年熱銷的分紅保單也有相同疑慮，不保證長期都有中分紅以上。因此，今年上半年一項老商品：固定利率美元養老險捲土重來後，讓保戶趨之若鶩。

專家指出，美元利變保單下架後宣告利率不如預期，與資金當初進場購買美國公債成本有關，且停售後無法再以高利率吸引新資金進場，所以許多保戶會看到「停售後宣告利率一路往下走」的現象；而這樣的不確定性，讓保戶相當質疑。

台灣人壽今年4月率先推出「美利富美元養老保險」，預定利率一口氣拉到4%，且「鎖7年」。由於收益明確、風險低，很快吸引大量保戶詢問與搶購。據通路端透露，上市沒多久，銷售額即突破10億元。看到亮眼成績，遠雄、元大、台新、合庫、南山、凱基、台銀人壽等公司也陸續加入。

當然，有不少保戶期待更高預定利率的養老險推出，希望重返2002年保單預定利率6%至8%的黃金年代；不過從大型壽險公司主管退休、現被網友封為配息達人的郭俊宏表示，4%應是目前保險公司拿得出手的利率。

他解釋，除了當年網路泡沫後的低利環境造成嚴重的「利差損」之外，近年來IFRS 17與ICS等國際會計準則的緊縮也是關鍵。簡單說，以前保險公司敢承諾給客戶6%、甚或8%的固定利率，是因自行承擔巨大風險；但現在監理法規趨嚴，「保本高息」的成本太高，保險公司已無法再發行這類商品。

至於現在發行的養老險哪張保單利率最優惠？禾亞保經業務副總陳俐縈表示，雖然目前各家養老險都喊出預定利率4%以上的數字，但扣除保單的費用率後，實質上保單IRR（內部投資報酬率）會落在3.1%左右。

「仔細計算各家養老險IRR，差異無幾，若要拿到比較高的IRR，則必須靠高保費折扣，保費越高、折扣越多，最高能拿到2%。而在年齡費用率方面，通常40歲女性購買這類保單保費最便宜，不過也有保險公司做到年齡無差別費率，例如台銀人壽的養老險，0至75歲大同小異。

