美元保單比拚3／利變、分紅、養老險怎麼選？ 專家：別只看數字就下手

美元保單為美元計價，匯率風險須保戶自行承擔。（本刊資料照）

今年4月固定利率的美元養老險重返市場後，與美元利變保單、分紅保單形成三足鼎立的新局面。面對選擇變多，保戶最在意的問題也浮現：到底哪一張報酬更好、風險更低？

面對市場3張美元保單，保戶最想知道的是，選哪張比較有利？從大型壽險公司退休、現為配息達人郭俊宏指出，保戶應優先了解資產特性，再看保單報酬率。因為只看保單的IRR（內部報酬率）數字，很容易落入比較陷阱。

禾亞保經業務副總陳俐縈解釋，美元利變保單的設計，主要是依照商品「宣告利率」與「預定利率」的差額，產生「增值回饋分享金」回饋給保戶；由於預定利率是固定數值，因此宣告利率越高、增值回饋分享金越大，利變保單累積的保價金才能越多。

分紅壽險保單則是透過「保單紅利」來達到儲蓄與投資的效果。若保險公司有盈餘，分配給保戶的比例依規定不得低於70%，並且需要保留部分盈餘，以便在未來虧損時，仍能繼續發放紅利，讓分紅相對平穩。然而，分紅保單仍有紅利最低可能為零的風險，若提前解約也可能導致虧損，因此仍存在變數。

相對於美元利變保單、或分紅壽險保單，養老險主打的是固定利率的安心感，在保單有效期限內，利率皆相同，「可以說，固定利率商品的優勢在於『確定』兩個字， 雖然扣除通膨後不一定能大幅增值，但能帶給保戶的是『鎖定利率』的安全感。」郭俊宏補充。

拆解各張保單的IRR，以台新人壽的鑫好美美元利變型保單、發拉利美元養老險、及富邦人壽美滿長紅外幣分紅終身壽險為例，3張皆躉繳保費、不計入高保費折扣、7年解約來看，則鑫好美美元利變型保單宣告利率若維持4.3%，IRR為3.31%；發拉利美元養老險IRR為3.14%；美滿長紅外幣分紅終身壽險可能紅利5.5%計算，IRR是3.09%。

若時間拉長至10年左右，分紅保單的IRR有3.37%；美元利變保單則是3.6%。但此前提是利變保單宣告利率及分紅保單可能紅利需維持在高水準，才有可能做到。相對來說，固定利率養老險則沒有所謂的「前提」，只要買進就是一個利率到底。

