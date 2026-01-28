美元匯率跌至4年新低 黃金創5300美元新天價

記者提問，「請問總統，您認為以目前美元的匯率來看，它貶值幅度是否過大？」

美國總統川普回應，「不，我認為這很棒，看看我們的貿易表現，美元表現得非常好。」

美元這幾天疲弱不振，川普這番話更加重美元的賣壓，週三（28）日創下近4年來的最低點，同時推升亞幣走強，新台幣兌美元匯率，一週來從31.7台幣兌1美元，一度攀升到31.14的價位，漲幅約1.77%；而日元兌美元也從160飆上152，創3個月新高。

川普表示，強勢美元在心理上有正面意義，但是美元貶值可以提升出口競爭力、賺更多錢。另外，川普的貿易和外交政策反覆無常、頻頻施壓聯準會，政府赤字持續擴大等等，都讓投資者感到不安，加速從美元撤出的資金轉向黃金避險，進一步推升週三國際黃金現貨價格連續飆破5200和5300美元的關卡價位，再刷歷史新高。

看到黃金價格又漲，不少香港民眾在年關將近之際，捧著金飾排隊變現，連老外也來湊熱鬧。

香港民眾認為，「金價絕對會再漲，社會太亂了，世界這麼不穩定，所有跟黃金相關的東西都很貴，所以我想賣點金飾換現金。」

一位金飾加工的師傅說，拜川普之賜，他從業50多年來，黃金從來沒有漲這麼兇過。而一位瑞士貴金屬交易公司主管也表示，20年來這個月的業務表現最為強勁。目前黃金和白銀延續去年的漲勢，今年以來已經分別急升18%和57%。