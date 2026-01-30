美元反彈、台股跌 新台幣早盤貶至31.39元

▲新台幣兌美元今（30）日早盤續貶至31.39元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普下週將宣布聯準會（Fed）主席並希望降息，不過，市場也傳出伊朗緊張升溫，加上川普揚言取消加拿大製飛機認證、祭50%關稅等消息等，美元指數下跌後反彈，亞洲主要貨幣兌美元走弱，加上台股跌，新台幣兌美元今（30）日早盤續貶，並下探31.39元。

美元指數從96.17反彈至96.57，目前在96.45盤整。亞洲主要要貨幣日圓兌美元今日早盤也從152.86回貶至153.77，韓元兌美元率從1429.72回貶至1437.4，而離岸人民幣兌美元也從6.9427拉回至6.9516，目前回到6.9479附近。

廣告 廣告

至於新台幣兌美元今日早盤也開低走低，以31.36元、貶值3.3分開出，在美元指數反彈及台股走跌之下，進一步下探31.39元，貶值6.3分，目前在31.38元盤整。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美國匯率報告公布了 台灣續留匯率操縱觀察名單

台股頻創新高！央行理事擔心外資賣股撤資 將加劇新台幣貶壓

國際金價上看6600美元！黃金存摺飆天價5607元 百公克年賺逾26萬