美元將變廢紙？馬斯克曝美國陷死劫：若沒「這2項技術」1000％走向破產

財經中心／王文承報導

特斯拉執行長馬斯克再度對美國國債快速膨脹發出嚴厲警告，直言若缺乏人工智慧（AI）與機器人技術作為支撐，美國最終恐難逃破產命運。（圖／翻攝自馬斯克X）

美國總統川普去年（2025年）揮舞關稅大刀，衝擊全球金融市場，也促使部分海外央行與投資人減碼、拋售美國公債。在此背景下，特斯拉執行長馬斯克近日再度對美國國債快速膨脹發出嚴厲警告，直言若缺乏人工智慧（AI）與機器人技術作為支撐，美國最終恐難逃破產命運。

美元將變廢紙？馬斯克曝沒這2技術美國必破產

根據《財星》（Fortune）雜誌報導，馬斯克在上週一場訪談中被問及，既然科技進步有助於減輕債務壓力，為何他所主導的「政府效率部」（DOGE）仍堅持大幅削減政府支出。對此，馬斯克直言，他最擔憂的是政府體系中長期存在的大量浪費與欺詐行為，並警告：「如果沒有AI與機器人技術，我們就真的完了，因為美國國債正在瘋狂增加。」

馬斯克指出，目前美國國債規模已攀升至約38.5兆美元，每年光是利息支出就接近1兆美元，不僅超過年度軍費預算，也高於聯邦醫療保險等多項重要社會福利支出。他表示，自己投入政府相關工作的初衷，正是希望減緩這種不可持續的財政惡化速度，替AI與機器人技術帶動經濟成長爭取時間。

「如果沒有AI和機器人技術，這個國家1000％會走向破產與衰落，」馬斯克強調，這幾乎是唯一的解方。他認為，必須在國家真正陷入財政崩潰之前，加速完成AI與自動化技術的大規模部署，透過新一波生產力提升來化解債務危機。

事實上，馬斯克早在去年11月便曾指出，大規模導入AI是解決債務困境的唯一途徑，但同時也提醒，相關技術可能導致商品與服務供給暴增，進而引發嚴重的通縮風險。

針對美國的財政前景，全球最大避險基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）同樣持悲觀看法，認為美國已陷入所謂的「債務死亡螺旋」，也就是政府必須不斷舉新債來償還舊債利息，形成難以逆轉的惡性循環。

不過，達里歐與馬斯克的觀點仍存在差異。達里歐認為，美國不太可能真正發生違約，因為央行仍可透過印鈔或買入國債來支撐整個體系運作，但其代價將是貨幣大幅貶值。換言之，政府或許不會「沒錢」，但美元的實際購買力恐將持續下滑。

馬斯克過去也多次警告，若當前趨勢持續下去，「美元最終可能變得一文不值」。根據明尼阿波利斯聯準銀行數據，去年的100美元購買力，僅相當於1970年的12.06美元，顯示美元長期貶值的趨勢已相當明顯。

