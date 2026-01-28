美元弱、台股漲！新台幣強升1.5角收31.32元

▲新台幣兌美元今（28）日強升1.5角收31.32元，近1個半月收盤新高。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美元指數跳水，一度失守96，加上台股大漲485點，外資買超台股332.75億，月底出口商也有拋匯需求，新台幣兌美元今（28）日一度升破31.3元，終場收31.32元，大升1.5角，也創去（2025）年12月15日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量15.22億美元。

美元指數一度失守96，下探95.86，目前回到96.04附近。亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，日圓兌美元從152.15一度貶至153.06，目前又回到152.4附近。至於韓元兌美元一度從1437.68回升至1419.8，目前在1425.16附近，而離岸人民幣兌美元從6.9302拉回至6.9445附近。

新台幣兌美元今日開高走高，在美元走弱及台股大漲，加上外資買超台股並匯入，又逢月底出口商有拋匯需求，新台幣一度升破31.3元，衝上31.282元，強升1.88角，尾盤升幅稍有收斂，終場收31.32元，升值1.5角，也創近1個半月收盤新高價。

根據央行統計，以今日下午4時台北外匯市收盤價來看，美元指數跌1.12%，歐元漲1.08%，亞洲主要貨幣日圓兌美元升最高，單日升了1.36%，再來是韓元升了1.33%，新加坡幣升0.64%，新台幣升0.48%排第四，人民幣也升了0.18%。



