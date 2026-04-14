美元弱、台股漲 新台幣早盤升到31.7元

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▲股匯齊揚，新台幣兌美元今（14）日早盤升值快1角觸31.7元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWNEWS今日新聞] 受到美伊談判破裂及美軍封鎖荷姆茲海峽影響，市場避險情緒升溫，一度推升美元走高，不過，美國總統川普宣稱伊朗主動聯繫盼達成協議，美元再回落至98.33，加上台股走揚，新台幣兌美元今（14）日早盤也升值，一度來到31.7元，升值8.5分，是否見到「31.6字頭」有待觀察。

就國際匯市來看，美元指數目前回落至98.33。亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓兌美元今日早盤從159.46回升至159.12，韓元兌美元從1476拉回至1482附近，離岸人民幣兌美元從6.8197升至6.8125。

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至於新台幣兌美元今日早盤以31.73元、升值5.5分開出，在美元走弱及台股走揚之下，新台幣進一步升至31.7元，升值8.5分，但未進一步突破見「31.6字頭」，目前在31.722元盤整，升值6.3分。

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