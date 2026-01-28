美元慘跌+台股勁揚 新台幣強升1.5角 收31.32元、創一個月半高點

美元重挫、台股勁揚，新台幣收31.32元、勁揚1.5角，連續五日收紅，更創下一個半月來的新高。廖瑞祥攝



就在美國聯準會（Fed）公布利率決議前夕，總統川普再度預告利率下調，導致美元貶至四年來新低，加上台股續創新高，新台幣匯率今（1/28）日一開盤就升破31.4元，在外資回補台股，匯價一口氣衝上31.2字頭，盤中大漲近2角，午後，進口商連日進場買匯，央行也未強勢阻升，終場收31.32元、勁揚1.5角，連續五日收紅，更創下一個半月來的新高，總成交值擴大至22.51億美元。

Fed主席鮑爾的任期將於5月屆滿，川普在一場造勢活動中透露，將於近期公布最新人選，且暗示利率未來將大幅下調，引發市場對Fed獨立性的疑慮升高，美元和美債遭到拋售，美元指數更一度跌破96價位，

美元指數在過去六個交易日暴跌逾3個百分點，且逼近2022年初以來的低點。

台股今日開高走高，台積電表現強勁，股價再創新天價，而加權指數大漲485.9點、收在32803.82點，再刷新史上新高紀錄，三大法人合計買超302.25億元，其中，外資就買超332.75億元。

匯銀人士分析，外資先前在匯市操作偏雙向，由於台股漲勢強勁，外資回頭買超，新台幣匯率一早已31.42元、升值5分開出，在熱錢湧入下，一口氣升破31.3和31.4元兩道關卡，最高觸及31.282元，進口商延續買盤，壽險業也進場，央行則是先放手、在尾盤調節，拉回31.3元附近，創下去年12月15日以來的高點。

匯銀人士表示，Fed利率決策即將出爐，市場普遍預期按兵不動，就看鮑爾談話是否釋放相關訊息，若無其他意外，外資持續匯入，新台幣呈現偏升格局，有機會在封關前夕回測31元整數大關。

根據央行統計，美元指數下挫1.21%、歐元升1.08%，亞幣連日反彈，日圓帶頭衝、大漲1.36%、韓元也升1.33%，星幣漲0.64%、新台幣漲0.48%，人民幣升0.18%。

