美元承壓熱錢回流 新台幣早盤升1.78角 盤中出現31.2元價位

新台幣紙鈔。資料照，廖瑞祥攝



美元下挫、熱錢回流，新台幣匯價近期漲勢連連，今天匯市開盤約10分鐘後，兌換美元匯價一度狂升1.78角，衝上31.292元，由於進口商連日買匯，隨美元買盤進場，匯價回到31.3元附近震盪，截至上午10:20升幅仍達1.4角。

本週投資人關注重量級科技股即將公布的財報，以及Fed的利率決策會議，是否透露降息路徑，加上全球地緣政治風險仍在，市場避險需求增加，美元指數近期遭逢壓力。

台股今日再度延續大漲氣勢，新台幣匯率也不遑多讓，昨天外資回頭買超，市場預期熱錢持續流入，加上央行昨天在尾盤進行調節，交易員觀察31.4元價位為短線防守區，今天尾盤是否再度逢壓，備受關注。

匯銀人士表示，近期新台幣反映國際盤和資金面，首先，受到避險情緒升溫，國際美元一度貶至96.9價位，民幣兌美元中間價續創新高，加上日圓在市場預期日本央行干預之下，使得亞幣全面偏升，新台幣由貶轉升，加上外資轉回買超，資金匯入帶動匯價走揚，短期內仍會維持盤中1角左右的震盪幅度。

