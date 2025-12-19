美元持穩！股匯脫鉤 新台幣翻貶探31.55元

▲股匯脫鉤！新台幣兌美元今（19）日早盤升翻貶見31.55元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國公布最新消費者物價指數（CPI）數據，讓市場對通膨的擔憂大幅下降，美元指數一度走弱，目前回到98.44附近盤整，在市場預期將升息之下，日圓兌美元先盤整升貶互見，新台幣兌美元今（19）日早盤開升後翻貶，與台股大漲表現脫鉤，目前最低來到31.55元。

由於市場預期日本央行今日將升息1碼，日圓兌美元一度小升，來到155.49，目前又回貶至155.78，其他亞洲主要貨幣韓元早盤升貶互見，在1473.5至1477.3震盪，離岸人民幣兌美元同樣升貶互見，在7.0302至7.0346盤整。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.51元、升值0.6分開出，即便台股大漲逾300點，但在美元指數持穩未明顯轉弱，亞幣盤整之下，新台幣也升翻貶，下探31.55元，貶值3.4分，目前在31.54元至31.55元盤整。

