美元指數失守100 專家估站穩月線才利反攻

▲美元指數失守100，一度下探99.68，新台幣兌美元今（26）日早盤強升逾1角，來到31.335。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美元指數失守100，加上台股走揚，新台幣兌美元今（26）日早盤強升逾1角，一度來到31.335元。由於美國9月零售銷售數據放緩，外匯專家李其展受訪時表示，接下來就看初領失業救濟金數據，若表現很差，12月美國就可能降息，美元指數若能站穩月線，才有利反攻。

美元指數多日站上100，不過，李其展認為，這不是很明確重回多頭的訊號，美國聯準會（Fed）12月是否降息，目前機率一半一半，主要看最近公布的零售銷售及初領失業救濟金數據，零售銷售數據不好，加上初領失業救濟金數據也很差，12月就有可能降息。

至於美元指數表現，若站穩100在心理支撐區整理是好事，跌破100也只是短期變化，目前還很難說，畢竟之前美元指數從110跌下來，跌幅14%左右，現在從96升至100，也只是反彈4%、5%，不是很明確重回多頭訊號，而只要站穩月線就有利反攻。目前月線大概在99.6附近。

對於新台幣走勢，李其展指出，在台股反彈之下，新台幣表現也沒特別強，預期維持震盪偏弱格局，美元投資策略，由於目前新台幣震盪偏貶格局，有需求建議分批買，較難期待有大幅走升行情。

不過，日圓兌美元一度貶破157，目前回升至155.93附近，李其展表示，日圓貶較多除因美元強之外，中日關係緊張也有影響，預估將在155至159之間震盪。

