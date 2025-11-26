美元指數失守100！股匯揚 台幣升破31.4元

▲在美元指數失守100及台股走揚之下，新台幣兌美元今（26）日早盤升破31.4元，一度來到31.36元，升值8分。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美元指數跌破100，加上台股走揚，月底出口商有拋匯需求，新台幣兌美元今（26）日早盤升破31.4元，一度來到31.36元，升值8分。

美國聯準會（Fed）近來釋出鴿派訊號，加上經濟數據轉弱，重燃市場對12月降息的預期，美元指數跌破100，一度來到99.65，目前在99.84盤整。

亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤一度升至155.92，但之後又回貶至156.35，韓元兌美元則升至1456.5，離岸人民幣兌美元也來到7.0738，目前在7.0807附近盤整。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.41元、升值3分開出，在美元走弱及台股上漲之下，進一步升破31.4元，來到31.36元，升值8分，目前在31.371元盤整。

